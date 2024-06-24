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        Haberler Dünya Belçika'da Anvers Belediyesi İsrailli şirketle ticareti durdurma kararı aldı | Dış Haberler

        Belçika'da Anvers Belediyesi İsrailli şirketle ticareti durdurma kararı aldı

        Belçika'da Anvers Belediyesi, İsrailli bir şirketin üst düzey yöneticisinin Filistinlilere yönelik nefret söylemlerinin "kabul edilemez" olduğunu bularak şirket ile ticareti durdurma kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 14:17 Güncelleme: 24.06.2024 - 14:17
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        Belçikalı belediye İsrailli şirketle ticareti durdurdu
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        Belçika'da Anvers Belediyesi, elektrikli araçlar üreten bir İsrailli şirketin Üst Yöneticisinin, Filistinlilere yönelik nefret söylemleri nedeniyle söz konusu şirket ile ticaret yapmaktan vazgeçti.

        Belçika'nın resmi ajansı Belga'nın Anvers Belediye Başkanlığı Ofisine dayandırdığı habere göre, EZRaider isimli İsrailli şirketin Üst Yöneticisinin Filistinlilere karşı ırkçı ve nefret dolu ifadelerinin yer aldığı açıklamaları ortaya çıktı.

        Bu açıklamaları "kabul edilemez" bulan Anvers Belediyesi yönetimi, oy birliğiyle EZRaider ile olan satın alma sürecini durdurmaya karar verdi.

        Anvers Belediyesinin Gazze'de süren saldırılara rağmen İsrailli şirketten elektrikli araç filosu satın alma girişimi tartışmalara yol açmıştı.

        *Haberin görseli Unplash tarafından servis edilmiştir.

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        #belçika
        #israil
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