Belçika'da aşı için öncelik bakımevlerindeki yaşlılarda olacak

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Ülkenin aşılama stratejisini açıklayan hükümet yetkililerinin verdiği bilgiye göre, aşıların onay almasından ve dağıtımından sonra ilk olarak bakımevlerinde kalan yaşlılar ve burada çalışanlarla gönüllü olarak görev yapanların tamamı aşılanacak.

Ardından sağlık kuruluşlarının çalışanları aşılanacak ancak bu kişilerde hastalarla doğrudan temasa ve virüsle temas risklerine göre öncelik sıralaması belirlenecek.

Daha sonra 65 yaş üzerindeki kişilere sıra gelecek. Aşı stoklarının durumuna bağlı olarak bu yaş grubunun tamamı kısa sürede veya yaş sıralamasına göre aşılanacak.

Bundan sonra 45 ve 65 yaş arasında olan ve obezite, diyabet, tansiyon ile kalp, böbrek, karaciğer, akciğer rahatsızlığı bulunan kronik hastalara sıra gelecek. Bu gruptan sonra da kritik işlerde çalışanlara aşı yapılacak.

Belçika, Kovid-19'a karşı geliştirilen aşıya onay çıkması halinde aşılamaya 5 Ocak'ta başlamayı planlıyor.

Avrupa İlaç Ajansı'nın Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ve yine Amerikan şirketi Moderna'nın geliştirdiği aşılar için şartlı pazar onayının aralık sonu ve ocak başında çıkması bekleniyor.