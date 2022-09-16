Belçika'da enerji krizine karşı yeni önlemler 0:00 / 0:00

AA / HABERTURK.COM

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, ülkede yaşanan enerji krizi nedeniyle gerçekleştirilen toplantı bitiminde açıklama yaptı.

Toplantıda, federal hükümet olarak hızla artan enerji fiyatları karşısında haneleri ve işletmeleri desteklemek için yeni önlemleri belirlediklerine işaret eden De Croo, "Krizden en fazla etkilenen hanelere gelir ve enerji sözleşmelerine bağlı olarak kasım ve aralıkta doğal gaz faturalarına aylık 135 avro, elektrik faturalarında da aylık 61 avro indirim uygulanacak." ifadesini kullandı.

Ülkede yoksullara yönelik sosyal enerji tarifelerinde olanların bu indirimlerden faydalanamayacağını anlatan De Croo, paketin değişken fiyatlı ve sabit ödemeli enerji sözleşmelerine sahip olanları kapsadığını belirtti.

De Croo, kalorifer yakıtı ile ısınanlara sağlanan 225 avroluk desteğin de 300 avroya yükseltildiğini ifade etti.

Yüksek enerji fiyatlarından mağdur olan işletmelere ve serbest çalışanlara yönelik önlemler de aldıklarına dikkati çeken De Croo, şirketlerin sosyal güvenlik primleri ve vergi ödemelerini ertelemelerine izin verileceğini, geçici bir enerji işsizlik desteği uygulanacağını, kasım ve aralık aylarında gaz ve elektrik vergilerinin düşürüleceğini, enerji faturaları nedeniyle iflasların erteleneceği açıkladı.

FATURA BİR YILDA 3 KAT ARTTI

Belçika'da yeni elektrik ve doğal gaz sözleşmesi yapacak ortalama bir ailenin yıllık enerji faturası 9 bin 210 avroya çıktı.

Belçika'da Flaman Bölgesi'nin enerji düzenleyici kurumu Vreg, ortalama bir ailenin yıllık elektrik ve doğal gaz tüketimlerine ödeyecekleri güncel rakamları içeren verileri paylaştı.

Buna göre, Belçika'da eylül ayında yeni sözleşme yapacak bir ailenin yıllık enerji faturası 9 bin 210 avroyu bulacak.

Ortalama miktarlarda tüketim yapan bir ailenin yıllık elektrik faturası 3 bin 256 avro, doğal gaz faturası da 5 bin 954 avro olacak.

Belçika'da geçen yılın aynı döneminde yıllık elektrik fatura ortalaması 1051 avro seviyesindeydi. Böylece, ülkede elektrik faturaları 1 yılda 3 kat yükseldi.

Ülkede, yıllık doğal gaz faturalarının mart ayındaki ortalaması ise 2 bin 554 avro seviyesindeydi. Doğal gaz faturaları son 6 ayda 2 kattan fazla arttı.

Öte yandan, bu rakamlar, hükümetin enerji faturalarını düşürmeye yönelik uygulamaya koyduğu çeşitli tedbirlerin etkilerini içermiyor.

Belçika'da doğal gaz ve elektrikte KDV oranı yüzde 21'den yüzde 6'ya indirilmiş, yoksullara yönelik sosyal tarifeler uygulamaya girmişti.

Belçika'da hanelerin doğal gaz ve elektrik tüketimleri her ay ölçülerek faturalandırılmıyor. Evin boyutu, kaç kişinin yaşadığı ve enerji sınıflandırması gibi çeşitli unsurlar göz önünde bulundurularak yıllık enerji tüketim ortalaması belirleniyor. Bu rakam 12 aya bölünerek her ay aynı miktarda ödeme yapılıyor. Yıl sonunda yapılan ölçümlerde ise fark tahsil ediliyor veya gerçekleşen tüketime uyumlu yeni fatura seviyesi uygulanıyor.

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