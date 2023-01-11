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Belçika'da cezaevi çalışanları greve gitti

Belçika'da cezaevlerinde çalışanlar ücretlerinin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi gibi taleplerle bir günlük grev başlattı.

Belçika'da cezaevi çalışanları greve gitti
AA

Cezaevlerinde görevli infaz koruma memurlarının yerine geçici olarak polislerin görevlendirildiği açıklandı.

Grev nedeniyle cezaevlerinin işleyişinde aksamalar olacağı, sosyal faaliyetlerin, eğitimlerin, atölyelerin ve ziyaretlerin iptal edildiği bildirildi.

Çalışanların bağlı olduğu sendikalar, maaş skalalarının yeniden düzenlenmesini ve çalışanlara verilen 13'üncü maaşın tam olarak ödenmesini talep ediyor.

Belçika'da kamu hizmetlerinden sorumlu Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, grevin neden yapıldığını anladığını söyledi.

Özel sektörde son 15 yılda maaş artışlarının yapıldığını ancak kamu sektöründe ciddi bir artışın olmadığını kabul eden De Sutter, "Sendikaların yapılan işin önemli olduğuna dair bir sinyal göndermelerini anlayabiliyorum." diye konuştu.

* Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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