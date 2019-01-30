Belçika'da evlatlık verilen Kongolu çocukların kaçırılmış olmasından şüpheleniliyor

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Belçikalı yetkililer, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden evlat edinilen çocukların ebeveynlerinin hayatta olup olmadığını tespit etmek üzere DNA örneklerinin alındığını açıkladı.
Belçika gazetelerinde çıkan haberlere göre, 15 çocuğun Belçika'da evlatlık verilmek üzere Kongo'daki ailelerinden koparılıp bir yetimhaneye yerleştirildiği yönündeki iddialarla ilgili açılan inceleme kapsamında ailelerle temasa geçildi.
Savcılık, Kongolu ailelerin çocuklarını başkent Kinşasa'daki bir kampa gönderdiklerini düşünürken bu çocukların yetimhaneye götürüldüğünden şüpheleniyor.
Söz konusu yetimhanenin bir süredir kapalı olduğu biliniyor.
Son yıllarda, aralarında Etiyopyalı ve Ugandalılar da olmak üzere binlerce Afrikalı çocuk evlat edinildi.
Çocukların kaçırılması şüphesi üzerine Demokratik Kongo Cumhuriyeti, evlat edinilen çocuklara verilen çıkış iznini 2013'te durdurmuş, ancak işlemleri başlatılmış olan çocuklar ülkeden çıkarılmaya devam etmişti.
Demokratik Kongo'daki yetimhaneden Belçika'ya
Demokratik Kongo Cumhuriyeti en yüksek yetim çocuk oranına sahip.
2017'de, Kongo'dan getirilerek Belçika'da evlat edinilen dört çocuğun yetim olmadığı ortaya çıkmıştı. Yaşları iki ila dört arasında değişen çocuklar, Kinşasa'daki Tumaini yetimhanesinden Belçika'ya gönderilmişti.
Belçikalı gazeteciler, başkente 850 km uzaktaki bir kentte çocukların ailelerine ulaştı. Aileler, çocuklarının bir organizasyonla tatil kampına götürüldüklerini ve bir daha geri dönmediklerini söyledi.
Ortaya çıkarılan bu dört evlatlık vakasının ardından Belçikalı yetkililer Tumaini yetimhanesinden getirilen 15 çocuğu incelemeye aldı.
Savcılık, DNA testi yapılmak üzere çocukları evlat edinen ailelerle irtibata geçildiğini duyurdu.
Diğer dört çocuk gibi bu çocukların da aileleri tarafından kampa gittikleri düşüncesiyle yetimhaneye götürüldüğü ve ailelerinin hala hayatta olduğu tahmin ediliyor.
Flaman Milletvekili Lorin Parys çocukların en az üç buçuk yıldır Belçika'da yaşadıklarını ve oradaki hayata uyum sağladıklarını söyledi.
Parys, "Buradaki ailelerin herhangi bir hatası yok, Kongo'daki aileleri de çocuklarını kaybettikleri için harap olmuşlar" dedi.
Yetkililer, yetimhanenin müdürü Demokratik Kongo kökenli Belçikalı avukat Julienne Mpemba'nın olaylardaki rolünü soruşturuyor.
Evlatlık edinen ailelerden üçünün avukatı Georges Henri Beauthier, DNA testinin hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi.
Beauthier, "Çocukların bir şebeke tarafından sahte evrakla getirildiğini kimse tartışmıyor. Müvekkillerim bu şebeke liderlerinin tutuklanması ve hesap sorulması için iki buçuk yıldır çağrı yapıyor" dedi.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 1960'a yılına kadar Belçika'nın sömürgesiydi.
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