Belçika'da Flaman kesimindeki okullarda başörtüsü resmen yasaklanıyor 

Evelyn Hernandez - Bebeği ölü doğan ve 'cinayet davasında' yargılanan El Salvadorlu kadın beraat etti

Belçika'nın Hollandaca konuşulan Flaman bölgesinde olası hükümette yer alacak partiler, okullarda öğretmen ve öğrenciler için, dini sembolleri içeren giysilerin yasaklanması konusunda anlaştı.

Belçika'da 26 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından sağcı Yeni Flaman İttifakı Partisi (N - VA),Hıristiyan Demokrat Parti CD -V) ve Flaman Liberal Demokrat Partisi (Open VLD),yeni hükümette uzlaştı.

Eski Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon öncülüğünde yürütülen koalisyon görüşmelerinde, üzerinde ilk uzlaşılan konulardan biri, okullarda başörtü yasağı oldu.

Koalisyon protokolünde, öğretmen ve öğrenciler için dini tarafsızlık getirilecek" ifadesine yer verildi.

Mutabakat uyarınca, yeni hükümet tarafından okullarda başörtüsü, kipa ve türban gibi dini simgelerin kullanımı resmen yasaklanacak.

Anvers'te 10 yıldır yasak

Belçika'da bazı kentlerde kısmi başörtüsü yasağı uygulanıyor. Ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te 10 yıldan bu yana okullarda başörtüsü takmak yasak.

Son yıllarda bu konuda sık sık tartışmalar yaşanıyor ve konu zaman zaman yargı gündemine taşınıyor.

Son olarak Maasmechelen kentinde iki Müslüman kız öğrenci, okullarına başörtüsü yasağı konusunda dava açtı.

Mahkeme, "güvenlik ya da okulun yapısını tehdit edecek durumlar" dışında yasağın gerekli olmadığına karar verdi.

Muhalefetteki Yeşil Sol Parti, başörtüsü yasağına karşı çıkıyor. Parti'nin Ghent şehrindeki eğitim sorumlusu Elke Decruynaere, Kanck dergisine yaptığı açıklamada başörtüsü yasağı nedeniyle birçok başarılı öğrencinin okuldan uzaklaşacağını savundu.

Ghent şehrindeki okullarda başörtüsü yasağına son verdiklerini belirten Decruynaere, yasak kararının birçok kız öğrenciyi olumsuz etkilediğini söyledi.

Yeşil politikacı "Genel bir yasak getirilirse çok kötü olacak. Bu şekilde yetenekler inanılmaz şekilde harcanacak. Bundan herkes zararlı çıkacak" dedi.