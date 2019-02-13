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Belçika'da çeşitli işçi sendikalarının çağrısı üzerine çalışanlar 24 saatlik grev başlattı.
AA'nın haberine göre Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumu, grevin ortaya çıkarabileceği belirsizlik nedeniyle ülke hava sahasını 1 gün için uçuşlara kapattı.
Brüksel Havalimanı ve Charleroi Havalimanı'ndan yapılan bütün seferler iptal edildi.
Demir yolu sektörü çalışanlarının greve katılması nedeniyle Belçika'daki tren seferleri önemli ölçüde aksadı. Şehirler arası tren seferleri durma noktasına geldi.
Brüksel'de toplu ulaşım da etkileyen grev nedeniyle şehirdeki pek çok otobüs ve tramvay hatlarında seferler yapılmadı.
Brüksel'in 6 farklı hattı olan metro sisteminde sadece bir metro hattının sınırı biçimde hizmet sunması da vatandaşların ulaşım imkanlarını sınırlandırdı.
HİZMETLERİ KESİNTİYE UĞRADI
Toplu taşımada yaşanan aksaklıklar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) kurumlarında çalışan çok sayıda kişi işe gitmedi.
Ülkede postacılar, sağlık çalışanları, belediye görevlileri ve öğretmenlerin de greve katılması nedeniyle ülke çapında kamu hizmetleri önemli ölçüde kesintiye uğradı.
Ülkedeki bazı sanayi kurumları ve limanlar da grevden etkilendi. Otomobil fabrikaları ve diğer bazı büyük tesisler üretimlerine ara verdi. Ülkenin uluslararası limanlarında ise iş yavaşlatıldı.
Belçika genelinde çok sayıda mağaza ve market ise kepenk açmadı. Bazı süpermarket zincirlerinde çalışanlar grev nedeniyle iş bıraktı.
BAŞBAKAN MİCHEL'DEN MÜZAKERE ÇAĞRISI
Belçika Başbakanı Charles Michel ise sendikalara müzakere masasına dönme çağrısında bulundu.
Michel, "Grev hiçbir sorunu çözmez. Toplumsal düzen herkesin faydasınadır." açıklamasını yaptı.
Belçika'da bir süredir işçi ve işveren temsilcileri arasında devam eden, çalışanların ücretlerinde yapılacak artışa ilişin müzakerelerde sonuca ulaşılamamıştı. Bunun üzerine işçi sendikaları, 13 Şubat'ta 1 günlük grev kararı almıştı.
Sendikalar, 2019 ve 2020 yılında çalışan ücretlerine yüzde 1,4 oranında zam talep etmiş, işveren ve hükümet kanadı ise yüzde 0,8 artış teklif etmişti.
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