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Belçika'da günlük Covid-19 vaka sayısı yeniden 1500'ü geçti

Belçika'da günlük Covid-19 vaka sayısı yeniden 1557 olarak kaydedildi.

Belçika'da günlük Covid-19 vaka sayısı yeniden 1500'ü geçti
Belçika'da Covid-19 vaka sayısında artış
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AA

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 24-30 Temmuz arasında, önceki haftaya göre yüzde 5 artışla günde ortalama 1557 Covid-19 vakası tespit edildi.

27 Temmuz- 2 Ağustos arasında, Covid-19 nedeniyle hastaneye başvuranların sayısı yüzde 34'lük artışla günde ortalama 38 oldu.

PCR testlerinde pozitiflik oranı yüzde 3,2'ye yükselirken, ortalama ölü sayısı da 2'den 3'e çıktı.

Şimdiye kadar ülkede virüs kaynaklı ölümlerin sayısı böylece 25 bin 247'ye yükselmiş oldu.

Ülkede, Avrupa Birliği genelinde olduğu gibi delta varyantının dominant olduğu ifade ediliyor.

11,4 milyon nüfuslu Belçika'da Ekim 2020 ortasında başlayan ikinci dalgada vaka sayıları 15 bini aşmıştı. Son olarak Eylül 2020'nin ikinci haftasında 1500'ün altında kaydedilen vaka sayısı, 28 Mayıs-3 Haziran haftasında günlük ortama 1474'e düşmüştü. Bu dönemde, hükümetin Ekim 2020'den beri uyguladığı salgın tedbirleri kademeli olarak gevşetilmişti.

Ülkede aşılamanın başladığı şubatta benzer vaka sayılarında her gün yaklaşık 30 kişi Covid-19'dan hayatını kaybediyordu. Hâlihazırda ülkedeki tam aşılı yetişkinlerin oranı yüzde 70'i geçmiş bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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