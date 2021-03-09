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Belçika'da kadın tacizini önlemek için sivil polisler sokağa çıkıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, sokaklarda kadınlara yönelik tacizi engelleme ve cinsiyetçilikle mücadele amacıyla Pazartesi gününden itibaren sivil kıyafetli polis ekipleri devriye gezecek.

Belçika'da kadın tacizini önlemek için sivil polisler sokağa çıkıyor
BBC TÜRKÇE
- EPA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, sokaklarda kadınlara yönelik tacizi engelleme ve cinsiyetçilikle mücadele amacıyla Pazartesi gününden itibaren sivil kıyafetli polis ekipleri devriye görevine başlayacak.

Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, bu önlemler sayesinde kadınların, kentin her tarafına gidebilme ve istedikleri gibi giyinebilmelerini garanti etmek istediklerini söyledi.

Brüksel Savcılığı ile polisin ortaklaşa yürüteceği proje, sokaklarda kadınlara yönelik taciz olayları ile cinsiyetçiliği ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Belçika'da 2014 yılından yürürlükte olan Cinsiyetçilik Yasası kapsamında cinsel taciz, cezai yaptırım gereken bir suç.

Kadınlara yönelik taciz, 1 ay hapis ve bin euroya kadar para ile cezalandırılyor. Ancak sokakta tacize uğrayan kadınların büyük bölümü, çeşitli nedenlerle bu konuda şikayette bulunmuyor.

Belçika'da 2019 yılında sadece 71 kadın, taciz nedeniyle suç duyurusunda bulundu. Çünkü mağdurlar ya yasal düzenlemeyi ve haklarını yeterince bilmiyor veya failin kimliğini belirleyemiyorlar ya da tacizi kanıtlamakta zorlanıyorlar.

Bu nedenle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nden itibaren Brüksel'de sivil kıyafetli polis ekipleri, tacizcileri yakalamak için devriye gezmeye başlayacak. İki polisten oluşacak sivil ekipler, "sıcak noktalar" olarak adlandırılan, taciz olaylarının en fazla görüldüğü bölgelerde dolaşacak.

Araştırmalara göre, tacizlerin en fazla yaşandığı sıcak bölgelerin başında toplu taşıma durakları geliyor. Sivil ekiplerin öncelikli hedefi buralar ve toplu taşıma araçları olacak.

Brüksel Polis Sözcüsü Oliver Slosse, uzun süreden beri kadınların kamusal alanda güvenli hareket edebilmesi ve sokak tacizinin önlenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, bunun yeni aşamasının, failleri suçüstü yakalamak olduğunu söyledi.

Yapılan araştırmaların, sokakta tacizin, birçok kadın için artık olağan hale geldiğini ortaya koyduğuna işaret eden sözcü, sivil polislerin, bu gerçeği ortaya çıkarmak için sokağa çıkacağını vurguladı.

Federal Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, kamu yayıncısı VRT'ye yaptığı açıklamada, giderek artan taciz sorunun üstesinden gelinmesi gerektiğini dile getirdi.

Bazı bölgelerde kadınların yüzde 80'inin sindirilme korkusuyla rahat hareket edemediklerinin altını çizen Belçikalı bakan, kadınlara rahatça istedikleri yere gidebilmelerini ve istedikleri gibi giyinebilmelerini garanti etmek istediklerini vurguladı.

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