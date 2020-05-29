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Belçika'da Kovid-19'dan etkilenen esnaf yaralarını sarmaya çalışıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ağır şekilde etkilenen Belçika'da normalleşme adımları atılırken, işletme sahipleri, hükümetten yeterli yardımı alamadıklarını ve toparlanmalarının uzun süreceğini söylüyor.

Belçika'da Kovid-19'dan etkilenen esnaf yaralarını sarmaya çalışıyor
AA

9 bin 388 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da, AA muhabiri, başkent Brüksel'deki esnafa, salgın süreci ve sonrasında yaşadıkları zorlukları sordu.

Kentin turistik meydanı Grand Place çevresinde pizza dükkanı işleten Denis, marttan bu yana sadece paket servisi yaptıklarını belirterek, hükümetten şu ana kadar bir defaya mahsus 4 bin avro yardım aldığını söyledi.

Normalleşme süreciyle halkın yavaş yavaş dışarı çıkmaya başladığını aktaran Denis, işlerin salgın öncesi seviyeye dönmesinin "ikinci dalga olmaması halinde ekimi bulabileceği" tahmininde bulundu.

Kuaför dükkanı sahibi Rafaelis Tina da salgın boyunca kapalı kaldıklarını ve hükümetten aldıkları yardımın yetersiz olduğunu ifade etti. Bu yardımla da sadece dükkan kirasını çıkarabildiklerini belirten Tina, halkın Kovid-19 nedeniyle çekinceleri olduğunu ve bu nedenle açılsalar bile işlerin oldukça az olduğunu dile getirdi.

Bir İtalyan giyim markasının Brüksel'deki şube müdürü olan Massimiliano da daha 6 ay önce kentin işlek alışveriş caddelerinden Rue Neuve'de açıldıklarını ve İtalya'da yaşanan sıkıntıların benzerini Belçika'da da yaşadıklarını belirtti.

Massimiliano, kısıtlamaların başladığı mart ayından bu yana yaşananların kendileri için tam bir felaket olduğunu vurgulayarak, "Üç aydır kapalıydık. Hükümetten yardım almamız kolay değil. Şu aşamada hiçbir yardım alamadık. Problem bürokraside. Yardım almak uzun sürüyor." ifadelerini kullandı.

- "4 bin avroluk yardım oldu ama çoğunun kirası 8-10 bin"

Belçika'da Türklerin işlettiği dükkanların ağırlıkta olduğu Chaussee de Haecht'ta da esnaf halinden memnun değil.

Restoran işletmecisi 57 yaşındaki Fahri Gökcan, 31 yıldır bu işi yaptığını, ilk kez böyle bir krizle karşılaştığını söyledi.

"Evlere paket servisi yaparak iyi kötü ayakta kalabildik." diyen Gökcan, aniden gelen salgına kimsenin hazırlıklı olmadığını, işten çıkarmalar ya da mesai kısıtlamaları yapmak durumunda kaldıklarını belirtti.

Gökcan, Brüksel'deki Türk esnafın krizden "çok kötü" etkilendiğinin altını çizerek, "4 bin avroluk bir yardım oldu ama çoğunun dükkan kirası 8-10 bin avro. Bundan sonraki süreç için ise Kovid-19'un müşteriler üzerinde bir iz bıraktığını düşünüyorum. 'Çıkmasam daha iyi olur' gibi düşünüyorlar. Normale dönmek için sanırım bir seneye ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

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