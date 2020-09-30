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Belçika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 10 bin 1'e yükseldi.

Belçika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 10 bini aştı
AA

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, önceki gün 10 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle salgının başından bu yana ölenlerin sayısı 10 bini aşmış oldu. Haftalık verilerin günlük ortalamasını yayımlayan Enstitü, 20-26 Eylül haftasında günlük ortalama ölüm sayısının 4,3 olduğunu duyurdu.

Belçika'da son birkaç haftada yükselen vaka sayısının artış hızında da yavaşlama görüldü. Aynı haftada 1550 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Böylece vaka sayısındaki artış yüzde 9 olarak kaydedildi. Ay başında bu oran çok daha yüksek seyrediyordu.

Salgının başından bu yana 3,2 milyon testin yapıldığı ülkede, hastalığa yakalananların sayısı da 117 bin 115'e çıktı.

Belçika'da şu anda hastanelerde tedavi gören 716 kişinin 150'si yoğun bakımda bulunuyor.

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