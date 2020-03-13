Belçika'da Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi

AA

Belçika Başbakanı Sophie Wilmes, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu.

Belçika Ulusal Güvenlik Konseyi, ülke genelinde yaygınlaşan Kovid-19 vakalarının ardından olağanüstü toplandı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Wilmes, Kovid-19'un dünya genelinde hızla yayıldığına dikkati çekti.

Belçika'nın Kovid-19 ile mücadele kapsamında "federal etap"a geçtiğini açıklayan Wilmes, bu çerçevede bölge hükümetlerine sadece tavsiyede bulunulmayacağını, ulusal kararlar alınabilineceğini ifade etti.

Sophie Wilmes, ülke genelinde okulların cuma gecesi itibarıyla 3 Nisan'a kadar tatil edileceğini duyurdu.

Wilmes, tüm kültürel ve spor etkinliklerinini iptal edildiğini duyururken kafe ve restoranların kapatılacağını, market ve eczanelerin açık kalacağını belirtti.

Toplumdaki yaşlı nüfusa dışarı çıkmamaları için tavsiyede bulunan Wilmes, tüm toplumun durumun kötüleşmesini engellemek için dayanışma göstermesi gerektiğinin altını çizdi.

- Lüksemburg'da da okullar tatil

Öte yandan, Avrupa'nın küçük ülkelerinden Lüksemburg da tüm okulları pazartesi gününden itibaren 27 Mart'a kadar kapatacağını duyurdu.

Lüksemburg Sağlık Bakanı Paulette Lenert, ülkede 26 kişide Kovid-19 tespit edildiğini, 90 kişinin de karantinaya alındığını açıkladı.

Tatil süresinin gelişmelere göre uzatılabileceği ifade edildi.

- Belçika'nın ev sahipliği yaptığı kurumlar önlem alıyor

Belçika'da bulunan Avrupa Birliği (AB) kurumları ve NATO da Kovid-19 kapsamında bazı önlemler aldı.

Avrupa Parlamentosu 100'den fazla etkinliğini iptal etti. Ayrıca Kovid-19'dan etkilenen ülkelere yakın zamanda ziyarette bulunan üyelerin dönüşlerinden itibaren 14 gün boyunca parlamento binalarına girişinin yasaklanacağı duyuruldu.

Öte yandan AB Komisyonu da pazartesi gününden itibaren kritik görevde bulunmayan personelin evden çalışacağını, Avrupa Okullarının tatil edileceğini ve toplantı sayılarının azaltılacağını açıkladı.

İngiltere ile AB arasında yürütülen müzakerelerin de gelecek hafta gerçekleşmeyeceği belirtildi.

NATO'da da elzem olmayan toplantılar iptal edilirken karargahtaki personel sayısını azaltmak için bazı temsilcilikler ile yazmanlık personeli vardiyalı olarak evden çalışmaya başladı.

Halihazırda Belçika'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 399'a ulaşırken 3 kişi de hayatını kaybetti.