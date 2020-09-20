Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 100 bini aştı

AA

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 11,4 milyon nüfuslu ülkede günlük vaka sayıları artmaya devam ediyor. Bugüne kadar yapılan yaklaşık 2,8 milyon test sonucunda 100 bin Kovid-19 vaka sayısı sınırı geçildi.

Haftalık sayıların günlük ortalamasını veren enstitü, 10-16 Eylül haftasında 1107 kişinin virüs kaptığını, bu sayının önceki haftaya göre yüzde 65 artış anlamına geldiğini açıkladı. Bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 944'e çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerde halen 417 Kovid-19 hastası tedavi görüyor. Bu kişilerin 78'i yoğun bakım ünitesinde bulunuyor.