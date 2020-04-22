Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 42 bine yaklaştı

AA

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 263 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 432 kişinin de taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, ülkenin zirve noktasına tahminen 12 Nisan'da ulaştığı, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 1020 olduğu kaydedildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının son 24 saatte 933 artarak 41 bin 899'a yükseldiği aktarılan açıklamada, 266 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylelikle salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 262'ye ulaştı.

- Belçika'da vefat eden Türk asıllı sayısı 33'e yükseldi

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika Başkanı Basir Hamarat, ülke genelinde hayatını kaybeden Türk asıllı kişilerin sayısının 33'e yükseldiğini söyledi.

- Normalleşme süreci

Diğer taraftan Belçika, bazı diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi "normalleşme" sürecine hazırlık yapıyor. Cuma günü Ulusal Güvenlik Konseyinin 3 Mayıs'tan sonrası için hem ekonomik hem de sosyal alanda kısıtlamaları gevşetmesi bekleniyor.

Yerel basında yer alan haberlerde, Belçika'nın test sayılarını artırmayı ve toplu maske alımı yapmayı planladığı aktarıldı.

Aynı zamanda "Kovid dedektiflerinin" görevlendirilerek hastalığın yayılmasını kontrol altına almaya çalışılacağı vurgulandı.

Uzmanlar okulların ise kademeli şekilde 18 Mayıs'tan sonra açılacağına işaret ediyor.