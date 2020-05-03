Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bine yaklaştı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya
ABONE OL

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bine yaklaştı

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bine yaklaştı. Son 24 saatte ülke genelinde 79 kişi yaşamını yitirdi

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bine yaklaştı
AA

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 389 artarak 49 bin 906'ya ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 77 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 98 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 15 azalarak 674 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 389 artarak 49 bin 906'ya ulaştığı aktarılan açıklamada, 79 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece, salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 844'a yükseldi. Bu kişilerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi İspanya'da 24 saatte 164 ölüm!
DÜNYAİspanya'da 164, İran'da 47 ölüm!
Ruhani: Beyaz bölgelerde camiler yarın ibadete açılıyor - Haberler
DÜNYAİran'da o camiler açılıyor!
Son dakika haber! İtalya yarın kademeli normale dönüşü başlatıyor
DÜNYAİtalya yarın kademeli normale dönüşü başlatıyor
Son dakika haberler! ABD'den Türkiye'ye teşekkür! Pompeo: Türkiye'ye minnettarız
DÜNYAABD'den Türkiye'ye teşekkür!
Kuzey Kore-Güney Kore sınırında çatışma
DÜNYAKuzey Kore-Güney Kore sınırında çatışma
Libya Ordusu'ndan, Hafter milislerine hava harekatı
DÜNYALibya Ordusu'ndan, Hafter milislerine hava harekatı
İsrail'de koronavirüs protestosu
DÜNYAİsrail'de koronavirüs protestosu
ABD Başkanı Trump'tan Kim Jong-un yorumu!
DÜNYATrump'tan Kim Jong yorumu
Rus ordusu Suriye'de ABD askerlerinin yolunu kesti
DÜNYARus ordusu ABD askerlerinin yolunu kesti
Sudan kadın sünneti nedir? Neden yasaklandı?
DÜNYASudan kadın sünneti nedir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X