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HaberlerDünya
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Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aştı

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 71 artarak 60 bin 100'e, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artarak 9 bin 661'e yükseldi.

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bini aştı
AA

Belçika'nın halk sağlığı araştırma kurumu Sciensano'dan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 17 kişinin Kovid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığı, 21 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 2 artarak 84'e yükseldiği belirtildi.

Kovid-19 vaka sayısının son 24 saatte 71 artarak 60 bin 100'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 6 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Böylece ülkede salgının başlangıcından bu yana ölenlerin sayısı 9 bin 661'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 49'u hastanelerde, yüzde 50'si huzurevlerinde yaşamını yitirdi.

- AB içi ve İngiltere'ye seyahat başladı

Belçika, bugünden itibaren Avrupa Birliği, Schengen ülkeleri ve İngiltere'ye sınırlarını açtı.

Söz konusu ülke vatandaşlarını kabul eden Belçika'da seyahat sonrası karantina uygulaması bulunmuyor.

AB ve Schengen bölgesi dışındaki ülkelere zorunlu olmayan seyahat hala yasak.

- Liege Havalimanı'nda Kovid alarmı

Yerel basında yer alan haberlere göre Liege Havalimanı'nda faaliyet gösteren Swissport firmasının 21 çalışanının Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Çalışanların karantinaya alındığı, alanın dezenfekte edildiği bildirildi.

- Belçika'da normalleşme süreci

Kovid-19 salgını nedeniyle 13 Mart'tan bu yana tecrit politikaları uygulanan Belçika'da, 8 Haziran'da normalleşme sürecinin 3. aşamasına geçildi.

Bu süreçte bir sonraki karara kadar ülkede uzaktan çalışma esas olmaya devam edecek.

Oteller, kafe, restoran ve barlar 1,5 metre mesafenin korunması koşuluyla ve masa başına en fazla 10 kişi düşecek şekilde tekrar açıldı.

Amatör, profesyonel spor faaliyet ve müsabakaları tekrar başlarken, 1 Temmuz'dan sonra belirli kurallara uyulması kaydıyla seyircilere de izin verilecek.

Spor salonları da tekrar açılırken, havuz ve spa merkezleri 1 Temmuz'a kadar kapalı kalacak.

Dini hizmet ve törenler de 100 kişiyi geçmeyecek şekilde başladı, kişi sayısı 1 Temmuz'da 200'e çıkarılacak.

Parti mekanları, 1 Temmuz'dan itibaren 50 kişiyi kabul edebiliyor ancak gece kulüpleri ve kumarhaneler ağustos sonuna kadar kapalı kalacak.

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