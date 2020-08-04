Belçika'da Kovid-19 vakaları artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Belçika'da Kovid-19 vakaları artıyor

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 70 bin 314'e yükseldi.

Belçika'da Kovid-19 vakaları artıyor
AA

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano),25-31 Temmuz haftasındaki günlük ortalama vaka sayısının 517'ye çıktığını, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 60'lık artışa karşılık geldiğini açıkladı.

Son tespit edilen vakalarla Belçika'da bugüne kadar Kovid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 70 bin 314 oldu. Hastaneye yatırılanların sayısı da 22'ye yükseldi.

Salgının başlangıcıdan bu yana ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 850'ye ulaştı.

- Huzurevlerine karantina

Belçika'nın Charleroi kentinde 3 huzurevinde vakaların artması nedeniyle tüm sakinlerin karantinaya alındığı bildirildi. Personel dahil 18 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Belçika hükümeti geçen hafta bir dizi yeni önlem almıştı. Bu çerçevede vakaların en çok görüldüğü Anvers kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ülke genelinde alışveriş yapılan kalabalık cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirilmiş, sosyal çemberin daraltılarak bir ailenin 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilmiş, restoran ve kafelere gidenlerin e-posta ve telefon numarası bırakması zorunluluğu gibi tedbirler uygulamaya geçirilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pakistan Başbakanı Han: En kötü senaryo İran ve Suudi Arabistan'ın çatışması
DÜNYAPakistan Başbakanı Han: En kötü senaryo İran ve Suudi ...
Netanyahu: İlhak planının uygulanabilirliği hala mümkün
DÜNYANetanyahu: İlhak planının uygulanabilirliği hala ...
Eski İspanya Kralı Juan Carlos ülkeden ayrılma kararı aldı
DÜNYAEski İspanya Kralı Juan Carlos ülkeden ayrılma kararı ...
Trump: Karantinalar, Kovid-19'un gelecekte bulaşmasını engellemiyor
DÜNYATrump: Karantinalar, Kovid-19'un gelecekte ...
ABD'de Isaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı
DÜNYAIsaias Kasırgası Kuzey Carolina'ya ulaştı
Japonya'da FETÖ okulunun önünde teröre karşı protesto
DÜNYAJaponya'da FETÖ okulu önünde protesto
İsrail'den Şam'ın güneyindeki rejim ordusu hedeflerine saldırı
DÜNYAİsrail'den rejim ordusu hedeflerine saldırı
IKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını 1 haftalığına kapatma kararı aldı
DÜNYAIKBY, Türkiye ile olan sınır kapısını kapattı
Yine cruise gemisi, yine onlarca koronavirüs vakası!
DÜNYAYine cruise gemisi, yine onlarca koronavirüs vakası!
Barzani'den 'Sincar'ın PKK üssüne dönüştüğü' iması
DÜNYABarzani'den 'Sincar'ın PKK üssüne dönüştüğü' iması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X