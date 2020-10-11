Belçika'da Kovid-19 vakaları rekor seviyede

AA

Haftalık istatistiklerin günlük ortalamasını yayımlayan Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün verilerine göre, 1-7 Ekim haftasında Kovid-19 vaka sayılarının günlük ortalaması, önceki haftaya kıyasla yüzde 89 artarak 3 bin 750 oldu.

Belçika'da 7 Ekim günü Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi sayısı, 6 bin 83 ile salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bahar aylarında bu sayılar en fazla 2 bin 500 civarındaydı.

Ülkede bugüne kadar 3,7 milyon test sonucunda Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı 156 bin 931 olurken bu kişilerden 10 bin 175'i hayatını kaybetti.

Hastaneye yatırılan kişi sayısı da 120'ye yükseldi. Hastanelerde şu anda 1257 kişi tedavi görüyor, bu kişilerin 226'sı yoğun bakımda tutuluyor.

11,4 milyon nüfuslu Belçika, nüfusa göre ölüm sayıları bakımından dünyada başta gelen ülkelerden.