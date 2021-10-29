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Haberler Dünya Belçika'da "Kral'a karşı suçlarla" ilgili 147 yıllık yasa ifade özgürlüğüne aykırı bulundu - Haberler
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Belçika'da "Kral'a karşı suçlarla" ilgili 147 yıllık yasa ifade özgürlüğüne aykırı bulundu

Belçika'da 1847 yılında çıkarılan "Kral'a karşı suçlar" hakkındaki yasanın, ifade özgürlüğüne aykırı bulundu. 147 yıllık yasanın, Kral'ın itibarını daha fazla koruduğu ve bu anlamda orantısız olduğu belirtildi

Belçika'da
Belçika'da 147 yıllık yasa ifade özgürlüğüne aykırı bulundu
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AA

Belçika Anayasa Mahkemesi, "Kral'a karşı suçlar" hakkında 1874 yılında çıkarılan yasanın, ifade özgürlüğüne aykırı olduğuna hükmetti.

Ghent Savcılığının başvurusu üzerine, "Belçika Kralı'na karşı işlenen suçların cezalandırılmasını öngören yasayı" görüşen Belçika Anayasa Mahkemesi, siyasi bir tartışma veya genel çıkar konularında Kral hakkında ifade edilen görüşlerin cezalandırılmasının, ifade özgürlüğünün ihlali anlamına geldiğini bildirdi.

Mahkeme ayrıca 147 yıllık yasanın, Kral'ın itibarını diğer kişilerin itibarından daha fazla koruduğunu, bu anlamda orantısız olduğunu belirtti.

Belçika'da 6 Nisan 1874'te çıkarılan yasa, Kral'a karşı suç işleyenlere 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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