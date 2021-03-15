Belçika'da salgın tedbirlerinden etkilenen sektör temsilcileri protesto gösterisi yaptı

AA

Belçika'da salgın nedeniyle yaklaşık bir yıldır kapalı olan yiyecek içecek, eğlence, gece hayatı ve toplu etkinlik organizasyonu gibi sektörlerin temsilcileri, sabah saatlerinde başkent Brüksel'de bir araya geldi.

Araçlarıyla çevre yoluna çıkarak yoğun saatlerde trafiği yavaşlatan protestocular daha sonra şehrin simge yapılarından Atomium'da buluştu.

Göstericiler, bir yıldır tedbirlerden en fazla etkilenen kesim olduklarını, ekonomik ve psikolojik sıkıntı çektiklerini belirterek federal hükümetin bu sektörlerde faaliyet gösteren kişi ve şirketlere daha fazla yardımda bulunmasını talep etti.

Sektör temsilcileri, ortak açıklamalarında, büyük sorumluluk göstererek tedbirlere uyduklarını vurgulayarak "Bir yılın ardından iş yerlerimizin, ailelerimizin ve çalışanların yaptığı fedakarlıkların yeteri kadar dikkate alınmadığını görüyoruz." ifadesini kullandı.