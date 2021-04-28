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Belçika'da seyahat kısıtlamasına rağmen öğrencilerini İstanbul'a götüren öğretmenler soruşturma geçirecek

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bir lisenin iki öğretmeni hakkında, 12 öğrenciyi Paskalya tatili sırasında Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarına rağmen İstanbul'a geziye götürdükleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Belçika'da seyahat kısıtlamasına rağmen öğrencilerini İstanbul'a götüren öğretmenler soruşturma geçirecek
AA

Belçika basınındaki haberlere göre, iki öğretmen ve 12 öğrenciden oluşan grup geçen yıl yapmak istedikleri İstanbul gezisini salgın tedbirleri nedeniyle yapamayınca bu yıl yeniden denemek istedi.

Nisan başındaki iki haftalık Paskalya tatili sırasında seyahati düzenlemek isteyen iki öğretmen ve öğrencileri, Belçika hükümetinin salgın nedeniyle uyguladığı "çok gerekli haller dışında ülke dışına çıkma yasağını" Almanya üzerinden Türkiye'ye giderek aştı.

Grup, Brüksel'den Almanya'nın Köln kentine otobüsle gitti ve Köln'den havayoluyla İstanbul'a ulaştı.

Geziye katılan öğrencilerden biri gezi için ödedikleri ücreti geri alamayacakları için seyahati yapmak istediklerini söyledi. Aynı öğrenci, "Yasa dışı olduğunu biliyordum ama riski göze almaya karar verdik." dedi.

Okulun müdürü Christian Watterman, haklarında soruşturma açılan iki öğretmenin bu eğitim yılı sonuna kadar görev yapacağını, sonrasında ne olacağına ilişkin kararı birkaç gün içinde vereceklerini söyledi.

Öğrencilerin velileri, gezinin okul yönetiminin bilgisi dahilinde düzenlendiği yönünde kendilerine bilgi verildiğini aktardı. Ancak okul yönetiminin geziden haberdar olmadığı, grubun İstanbul'dan dönmesiyle durumu öğrendiği bildirildi.

Grubun İstanbul'a gitmeden önce ve döndüğünde PCR testi yaptırdığı, iki haftalık tatilin ilk yarısında İstanbul'da oldukları için dönüşte karantinada kalmak için yeterli zamanları bulunduğu ifade edildi.

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