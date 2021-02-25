Belçika'da ücretsiz dağıtılan kumaş maskelerin kullanılmaması istendi

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Hükümetin kararı, Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün maskelerle ilgili hazırladığı raporun sızmasının ardından alındı.

Raporda maskelerin gümüş ve titanyum dioksit nanopartikülleri içerdiği, bunların solunum sistemine zarar verebileceği ifade edildi. Hükümet raporun bilimsel bir çalışmanın ilk fazının ilk sonuçları olduğunu açıkladı.

Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, maskelerin inceleneceğini ancak yine de tedbir amaçlı olarak kullanılmamasını istedi.

Vandenbroucke, "Herhangi bir sağlık riski görülmemiş olsa da maskeleri eczanelerden temin edenlerin şu an için bunları kullanmamalarını tavsiye ediyoruz." dedi.

Maskelerde kullanılan titanyum dioksitin Fransa'da gıda ürünlerinde kullanımı geçen yıl yasaklanmıştı. Bilim insanlarının bazıları bu maddenin sağlığa zararlı olduğunu savunuyor.

Titanyum dioksitin maskelerde kumaşın beyazlatılması, gümüşün ise antibakteriyel etki oluşturması amacıyla kullanıldığı belirtildi.