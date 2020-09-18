Belçika günlük Kovid-19 vaka sayısı 1000'e yaklaştı

AA

Haftalık vaka sayılarının günlük ortalamasını duyuran Ulusal Sağlık Enstitüsünün verilerine göre, 8-14 Eylül haftasında günlük ortalama vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 74 arttı.

Günlük vaka sayısının 1000'e yaklaştığı 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da salgının başından bu yana 2,8 milyon test yapıldı. Ülkede bugüne kadar Kovid-19'a yakalananların sayısı 97 bir 976, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9 bin 936 oldu.

Belçika'daki hastanelerde şu anda 371 kişi tedavi görüyor. Bu kişilerin 69'u yoğun bakımda bulunuyor.