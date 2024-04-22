Belçika: İran Devrim Muhafızları'na yaptırım gelmeli

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, İran'ın İsrail'e 13 Nisan'da düzenlediği saldırısına cevaben Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarının İran Devrim Muhafızları'nı da kapsaması gerektiğini söyledi.

Lüksemburg'da yapılacak AB bakanları toplantısı öncesinde gazetecilere konuşan Lahbib, şu ana kadar İran Devrim Muhafızları'nın terör örgütü olarak görülen oluşumların yer aldığı listeye hangi yasal dayanakla eklenebileceği konusunda bir fikir birliği olmadığını söyledi.

"Bunu birlikte tartışacağız" diyen Belçikalı Bakan, şu ifadeleri kullandı: