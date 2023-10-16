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        Belçika - İsveç maçı yarıda kaldı

        2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda oynanan Belçika-İsveç maçı terör saldırısı nedeniyle yarıda kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 23:50 Güncelleme: 16.10.2023 - 23:50
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        Belçika - İsveç maçı yarıda kaldı
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        2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri F Grubu’nda oynanan Belçika - İsveç maçı terör olayı nedeniyle yarıda kaldı.

        İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona eren mücadele stadyum çevresinde yaşanan silahlı saldırılar sonucu oyuncuların sahaya çıkmaması nedeniyle başlamadı.

        Saldırıda ölen 2 kişinin müsabakayı izlemek için gelen İsveç vatandaşları olduğu öğrenildi.

        Maç iptal edilirken, Brüksel'de yüksek düzeyde terör alarmına geçildi.

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