2022 FIFA Dünya Kupası'nda Belçika, F Grubu'ndaki ilk maçında Kanada ile karşılaşıyor. Mücadelede Michy Batshuayi, Dries Mertens ve Atiba Hutchinson gibi tanıdık yüzler sahne alıyor.
BELÇİKA - KANADA
SAAT: 22.00
HAKEM: Janny Sikazwe (Zambiya)
STAT: Ahmed Bin Ali
YAYIN: TRT 1
Belçika: Courtois, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Witsel, Tielemans, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Batshuayi
Kanada: Borjan, Johnston, Vitoria, Miller, Hoilett, Atiba, Eustaquio, Laryea, Buchanan, Davies, David.
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Rusya 2018'de dünya üçüncüsü olarak tarihinin en iyi derecesini elde eden Belçika, gruplarda oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmedi.
Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Thibaut Courtois'e kaleyi emanet eden Belçika, Kevin de Bruyne'nin yanı sıra Süper Lig'de forma giyen Dries Mertens ve Michy Batshuayi gibi yıldızlara sahip.
Fenerbahçe'de oynayan 29 yaşındaki Batshuayi, ligde 7 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Uyluk sakatlığı nedeniyle bu sezon fazla süre alamayan Romelu Lukaku'nun ekim ayında Inter formasıyla sadece yarım saat sahada kalması teknik direktör Roberto Martinez'i düşündürüyor.
Tarihinde bir kez katıldığı kupada (1986 Meksika) henüz golü ve puanı bulunmayan Kanada'nın önceliği ise puan cetvelinde üst sıraları zorlamak olacak.
John Herdman yönetimindeki Kanada'nın kadrosunda sakatlıktan yeni çıkan Beşiktaşlı Atiba Hutchinson ile Hataysporlu Samuel Adekugbe bulunuyor.
İki takım arasındaki tek maçı Belçika, 2-0'lık skorla kazandı.
BELÇİKA ELEMELERDE YENİLMEDİ
İspanyol teknik adam Roberto Martinez'in 2016'dan beri başında olduğu Belçika, Avrupa elemelerinde, Galler, Çekya, Belarus ve Estonya ile mücadele etti.
Elemelerde çıktığı 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Belçika, E Grubu'nu 20 puanla namağlup lider tamamlayarak Katar biletini aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Daha önceki turnuvalarda Jan Ceulemans, Eric Gerets, Jean-Marie Pfaff ve Enzo Scifo'nun öne çıktığı Belçika'nın kadrosundaki futbolcuların çoğu Avrupa'nın en büyük liglerinde top koşturuyor.
Turnuvanın şampiyonluk adayları arasında gösterilen Belçika'nın en önemli ismi olarak İngiliz ekibi Manchester City forması giyen orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne öne çıkıyor.
Kalesinde Thibaut Courtois, defans hattında Toby Alderweireld ve Jan Vertonghen gibi deneyimli isimlerden kurulu Belçika orta sahasında da Kevin de Bruyne'nin yanı sıra Eden Hazard, Axel Witsel, Tielemans, Yannic Carrasco gibi önemli isimlere sahip.
Belçika'nın forvet hattının en güçlü ismi ise Romelu Lukaku. Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi ve Galatasaray'da kariyerini sürdüren Dries Mertens de teknik direktör Roberto Martinez'in Dünya Kupası kadrosunda yer alması beklenen isimler.
2018'DE TARİH YAZDI
Belçika, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda ise kazandığı üçüncülük ile tarihinin en büyük başarısını elde etti. İngiltere, Tunus ve Panama ile yer aldığı grubu 3'te 3 yaparak geçen Belçika, son 16'da Japonya'yı 3-2, çeyrek finalde de Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdırdı. Yarı finalde şampiyon Fransa'ya 1-0 kaybeden ve turnuvadaki tek yenilgisini alan Belçika, üçüncülük maçında ise İngiltere'yi 2-0 yendi.
Belçika, Dünya kupalarında 48 maç yaptı. Bu maçlardan 20'sini kazandı, 19'undan mağlubiyetle ayrıldı, 9 maçta da berabere kaldı. Belçika, Dünya Kupası tarihi boyunca 68 gol attı, kalesinde ise 72 gol gördü.
KANADA, KATAR'A LİDER GELDİ
Teknik direktörlüğünü 2018 yılından bu yana John Herdman'ın yaptığı Kanada, iki yıl önce formatı yenilenen Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler elemelerinde lider olarak doğrudan Katar vizesi aldı.
ABD, Meksika, Kosta Rika, Panama, Jamaika, El Salvador ve Honduras'ın mücadele ettiği 3. turda aynı puana (28) sahip olduğu Meksika'yı averajla geride bırakan Kanada, grup maçlarının bitimine 1 maç kala liderliğini garantileyerek Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Kanada Milli Takımı'nın öne çıkan isimleri olarak Bayern Münih forması giyen Alphonso Davies ve Lille'de kariyerini sürdüren Jonathan David ön plana çıkıyor.
Takımın orta sahasında ise Beşiktaş forması giyen 39 yaşındaki Atiba Hutchinson görev yapıyor.
Kanada'nın elemelerdeki gol yükünü çeken, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Cyle Larin, takımının 14 maçta attığı 23 golün 13'üne imza attı.
Atakaş Hatayspor kadrosunda bulunan savunma oyuncusu Sam Adekugbe'de Kanada Milli Takımı'nda yer bulan isimler arasında.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Kanada Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 1 kez katıldı.
Kanada, ilk Dünya Kupası deneyimini 36 yıl önce Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 1986 Dünya Kupası'nda yaşadı.
Meksika'daki şampiyonada C Grubu'nda Sovyetler Birliği, Fransa ve Macaristan ile birlikte yer alan Kanada, Fransa'ya 1-0, Macaristan ve Sovyetler Birliği'ne de 2-0'lık sonuçlarla mağlup oldu.
Kanada kalesinde 5 gol görürken, gol sevinci yaşayamadı.
MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ
- Belçika ile Kanada, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında daha önce oynanan tek maça Kanada ev sahipliği yaptı (Haziran 1998) ancak galip taraf Belçika oldu (2-0).
- Bugüne kadar Dünya Kupası'nı kazanamayan Avrupa ülkeleri arasında en fazla turnuvada boy gösteren takım, 14'üncü kez kupaya katılacak olan Belçika.
- 2018 Dünya Kupası'nda en fazla gol atan takım, turnuvayı üçüncü olarak tamamlayan Belçika'ydı (16).
- Dünya Kupası grup aşamalarında oynadığı son 12 maçın hiçbirini kaybetmeyen Belçika, son mağlubiyetini 1994'te Suudi Arabistan karşısında yaşadı. Son yedi grup maçını kazanan Belçika, turnuva tarihinin en uzun serisini tekrarlamak istiyor (8; 1994 ve 2010'da Brezilya).
- 36 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Kanada, 2022'de yer alacak takımlar içinde Galler'in (64 yıl) ardından iki katılımı arasında en uzun süre geçen ülke konumunda.
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