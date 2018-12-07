Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü'ne, polisin çalışmalarına yardımcı olması için yetiştirilmek amacıyla getirilen 4 yaşındaki "Belçika kurdu" cinsi erkek köpek olan Odin, zorlu bir teste tabi tutuldu.

BURNU ÇOK İYİYDİ, NARKOTİĞE YÖNELTİLDİ

AA'da yer alan habere göre bu testlerde başarılı olduktan sonra polislerce görev köpeği olması kararlaştırılan Odin daha sonra hassas burnundan dolayı narkotik dedektör köpeği olarak yetiştirilmeye başlandı. Odin, narkotik dedektör köpeği eğitiminde de başarılı olunca Ankara ve Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki görevlerinin ardından Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne getirildi.

DAHA ÖNCE DE UYUŞTURUCU BULMUŞTU

Verilen görevleri yerine getirerek narkotik polislerine büyük destek olan Odin, kentte göreve başlamasının ardından birçok operasyona katılarak çeşitli miktarlarda uyuşturucu yakalanmasına yardımcı oldu. Odin, 3 gün önceki son görevinde ise Erzincan-Erzurum karayolunun Akyazı mevkiindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir tırdaki aramalara katıldı.

O TEPKİ VERDİKTEN SONRA ARAMA YAPILDI

Narkotik timlerinin, risk analizi yaparak durdurduğu tırda, hassas burun Odin'in tepki vermesiyle arama yapıldı. Odin'in de katıldığı aramalarda, tırın dorsesindeki hayvan yağları arasında, Cumhuriyet tarihinde tek operasyonda ele geçirilen en büyük eroin miktarı olan 1 ton 271 kilogram eroin ele geçirildi. Erzincan Emniyet Müdürlüğü, 5 zanlının gözaltına alındığı bu operasyondaki başarısıyla tarihi rekora imza atarken Odin de narkotik dedektör köpekleri arasında yine "Cumhuriyet tarihinde tek seferde en yüklü miktardaki eroinin yakalanmasına destek veren köpek" olarak tarihe geçti.

BOL MAMA İLE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bu başarısı sebebiyle bol mama ile ödüllendirilen Odin, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası, uyuşturucunun doğudan batıya sevkinde hassas bir güzergahta görev alan Erzincan polisinin de göz bebeği oldu. Operasyonlarda etkin görevler almayı sürdüren hassas burun, kaçakçıların, uyuşturucuyu saklamak için denediği her türlü yöntemi boşa çıkarıp uyuşturucuları bularak görevine devam ediyor.

YAKALADIĞI UYUŞTURUCU 1.5 TONU BULDU

Odin'in eğitmeni olan polis memuru Muhammet Oğuz Alan, narkotik dedektör köpeklerinin 3 ay önce Erzincan'da göreve başladığını aktardı. Henüz 4 yaşında olmasına rağmen kısa sürede önemli başarılara imza atan Odin'in kendilerine operasyonlarda önemli destek sağladığını anlatan Alan, "Odin'in de katıldığı operasyonlarda, 1 ton 519 kilo 458 gramı eroin, 5 kilo 23 gramı esrar, 313 gramı bonzai, 11 kilo 233 gramı afyon sakızı, 1 kilo 85 gramı metamfetamin ile çeşitli uyuşturucu maddeler olmak üzere toplam 1 ton 537 kilo 112 gram uyuşturucu ele geçirildi" dedi.

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