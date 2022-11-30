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Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor!

Belçika'nın altın jenerasyonu umduğunu bu Dünya Kupası'nda da bulamadı! Fas'a mağlup olarak gruptan çıkma ihtimalini de tehlikeye atan Belçika'nın yıllardır üst düzey futbolda olan yıldızları arasındaki küslükler de ortaya çıktı. Takımda üç ayrı küslük olduğu haberleştirilirken birbirleriyle soyunma odasında konuşmayan yıldızların basın önündeki demeç savaşları da devam ediyor. İşte Belçika'daki gelişmeler ve küslükler

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  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas, F Grubu'ndaki ikinci maçında Belçika'yı 2-0 yenerken bu mağlubiyet, Belçika'daki bazı kavgaları da günyüzüne çıkardı. 
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    Kanada karşısında 1-0'lık skorla galibiyete uzanan Belçika'da Fas maçı öncesi Kevin de Bruyne'ün açıklamaları gündeme oturmuştu.

     
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    Yıldız futbolcu söz konusu açıklamasında, "2018'de şansımız vardı ancak başaramadık. Bazı oyuncular yok, yeni arkadaşlar geldi. Fakat 2018'deki gibi değiliz. İyi bir takımımız var ancak Dünya Kupası'nı kazanmak için çok yaşlıyız" ifadelerini kullanmıştı.
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    "BENİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIYOR"

    Milli takım ile kulüp takımı arasındaki farklara değinen Belçikalı yıldız, "Belçika, Manchester City gibi oynayamaz. Milli takımda etrafınızdaki oyunculara uyum sağlamanız gerekiyor. Bu beni bazen hayal kırıklığına uğratıyor mu? Evet. Fakat bunu daha az belli etmeliyim" ifadelerini kullandı.
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    TAKIM ARKADAŞINDAN YANIT GELDİ

    Kevin de Bruyne'nin 'yaşlı' çıkışıyla takımın tecrübeli isimleri 35 yaşındaki Jan Vertonghen ve 33 yaşındaki Toby Alderweireld'i hedef aldığı belirtilmişti. Belçikalı futbolcunun hedef aldığı iddia edilen iki isimden biri olan 35 yaşındaki Jan Vertonghen, takım arkadaşının açıklamalarına göndermede bulundu.

     
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    Fas mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Vertonghen, "Hücumda neredeyse hiç pozisyon yaratamıyoruz. Şu an aklımdan çok şey geçiyor ama bunların kamera önünde söylenmemesi en iyisi. Ön alanda pek bir şey yapamıyoruz, daha doğrusu hiçbir şey. Kaliteli oyuncularımız var, ancak belki de hücum oyuncularımız yaşlı olduğu için kötü hücum ediyoruz" şeklinde konuştu.
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    Eden Hazard ise, "Ben günümde olursam ve istersem bu turnuvayı kazanabiliriz, aksi takdirde işleri çok zor" diyerek ilginç bir açıklamaya imza attı.

     
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    MARTINEZ DE DOĞRULADI

    Teknik direktör Roberto Martinez de soyunma odasına dair iddiaları doğruladı ve "Şu anda takım içinde bir gerginlik olduğu doğru. Bu insanlar yüksek egoları olan kişiler. Dünyanın en zorlu soyunma odalarından birine sahibiz" dedi.
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    ÜÇ AYRI KÜSLÜK OLAYI VAR

    Almanya'da yayın yapan RTL, Belçika kadrosunda üç ayrı küslük olduğunu haberleştirdi.
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    Araları yıllardır açık olan Kevin de Bruyne ile Courtouis'in dışında Trossard ile Eden Hazard'ın da birbiriyle konuşmadığı belirtildi.
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    FENERBAHÇELİ YILDIZ İLE LUKAKU KONUŞMUYOR

    Belçika'daki diğer küslük ise bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Michy Bathsuayi ile Romelu Lukaku arasında.
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    RTL'nin iddiasına göre bu ikili birbirleriyle konuşmaktan kaçınıyor.
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    Bu dargınlıklardaki en büyük sansasyon ise De Bruyne ile Courtois arasında.
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    İki yıldız oyuncunun arası "kız meselesi" yüzünden açık. 2014 yılında o dönem De Bruyne ile 3 yıldır sevgili olan Caroline Lijnen, yıldız ismi takım arkadaşı Thibaut Courtois ile aldattığını itiraf etmişti.

     
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    İki oyuncu arasına bu nedenle kara kedi girmiş ve daha sonra sorunlarını çözdükleri belirtilmişti. Ancak iki oyuncunun uzun yıllardır asla birbirleriyle konuşmadıkları öğrenildi.
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    KAVGAYI LUKAKU AYIRDI

    Belçika'da De Bruyne ve Vertonghen'in basın önündeki atışmaları sonrasında yüksek tansiyon soyunma odasında da sürdü. De Bruyne ile Vertonghen'in yumruk yumruğa kavgaya tutuştuğu ve Romelu Lukaku'nun ayırdığı ifade edildi.

     
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    COURTOIS AÇIKLAMALAR YAPTI: "YAKALARSAK KÖTÜ OLACAK"

    Belçika'nın yıldızı Thibault Courtois olayı daha da alevlendirdi. Tecrübeli file bekçisi "Takımda kimse mutlu değil. Sonuçta bu futbol, her şey olabilir ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kaybettiğimiz için soyunma odasında öfkeliydik, skor bizi hayal kırıklığına uğramıştı. Hocamız bize bir konuşma yaptı. Bence medya bu durumu abartıyor" ifadelerini kullandı.
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    Dünya Kupası'ndaki şanslarıyla ilgili konuşan Courtois, "Gruptan çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Anlatılan şeyler hiç yaşanmadı. Evet yedek kulübesinin camını yumruğumla kırdım. Çünkü herkes büyük hayalkırıklığına uğramıştı ama kimse birbirine bağırmadı. Bu iyi bir yöntem değil. Takım toplantıları bu yüzden var zaten" dedi.
  • Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor! Üç ayrı küslük var

    Soyunma odasındaki atmosfere de değinen Belçikalı eldiven "Soyunma odasında kavga çıktığını düşünmek çılgınlık. Burada yalnızca futbolcular yok, birçok insan çalışıyor. Belki birileri bir şeyler sızdırdı. Köstebeğin kim olduğunu araştırmamıza gerek yok ancak onu yakalarsak takımdaki son günü olacak. Ve bence sonu da çok kötü olacak" ifadelerini kullandı.

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