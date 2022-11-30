Belçika'nın altın jenerasyonu birbiriyle konuşmuyor!

Fas mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Vertonghen, "Hücumda neredeyse hiç pozisyon yaratamıyoruz. Şu an aklımdan çok şey geçiyor ama bunların kamera önünde söylenmemesi en iyisi. Ön alanda pek bir şey yapamıyoruz, daha doğrusu hiçbir şey. Kaliteli oyuncularımız var, ancak belki de hücum oyuncularımız yaşlı olduğu için kötü hücum ediyoruz" şeklinde konuştu.