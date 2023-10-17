Belçika'nın başkenti Brüksel'de silahlı saldırı: En az 2 ölü Belçika'nın başkenti Brüksel'de İsveçli olduğu belirtilen iki kişi silahlı saldırıda öldürüldü. AFP Haber Ajansı, saldırganın hala firarda olduğunu belirtti. Savcılık Sözcüsü, soruşturma başlatıldığını söylerken, saldırganın neden ateş açtığı konusunda herhangi bir şey söylemedi.

BBC Giriş: 17.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:28 facebook

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