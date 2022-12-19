Belçika, vatandaşlarına derhal İran’ı terk etmeleri çağrısı yaptı

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Yusuf Özkan - Lahey

Belçika hükümeti, İran'daki mevcut güvenlik durumunun kötüleşmesi ve artan keyfi gözaltı riski nedeniyle vatandaşlarını, İran'ı mümkün olan en kısa sürede terk etmeye çağırdı.

Hükümet, Belçika'nın Tahran Büyükelçiliği’nin tutuklanan veya gözaltına alınan vatandaşlarına yeterince konsolosluk koruması sağlayamayacağını bildirdi.

Geçen hafta Belçika Anayasa Mahkemesi'nin, İran ile mahkumların değişimine izin veren anlaşmayı askıya almasının ardından, Belçikalı sivil toplum kuruluşu çalışanı Olivier Vandecasteele, Tahran'da 28 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Belçika Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sadece Belçikalı turistler değil, çifte vatandaşlığa sahip kişilerin bile İran'da güvence altında olmadıkları vurgulandı.

Bütün Belçika vatandaşlarının ciddi bir tutuklanma, keyfi gözaltı ve adil yargılanma riski altında bulunduğuna işaret edilen açıklamada, "Tutuklanma veya gözaltı durumunda, temel haklara saygı ve olaya karışanların güvenliği garanti edilmez" denildi.

İran'ın, çifte vatandaşlığı tanımadığı anımsatılan bakanlık açıklamasında, Belçika'nın Tahran Büyükelçiliği'nin de, tutuklanan veya gözaltına alınan vatandaşlara konsolosluk koruması sağlama kapasitesinin oldukça sınırlı olduğuna dikkat çekildi.

Belçika hükümetine göre, diplomatik temsilciliklerin, İran'daki yargılamalarda duruşmalara katılma garantisi yok ve tutuklunun kendi seçtiği bir avukata erişmesine de izin verilmiyor.

Belçika hükümeti, bu nedenle vatandaşlarından, İran'ı ivedilikle terk etmelerini istedi.

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini adlı genç kadının, başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle tutuklanıp, gözaltında öldürülmesinin ardından başlayan protestolar haftalardır devam ediyor.

Tahran yönetimi, "kışkırtıcılık" suçlamasıyla çok sayıda Avrupa ülkesi vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı.

Belçika hükümeti, İran'da tutuklu bulunan vatandaşlarının kurtarılması amacıyla Tahran yönetimi ile mahkumların iadesi anlaşmasını imzaladı.

Anlaşma, terörizm suçlamasıyla Belçika'da 20 yıl hapse mahkum edilen İranlı diplomat Assadollah Asadi'nin Tahran'a iadesini öngörüyordu.

Belçika, Asadi'ye karşılık İran'da tutuklanan Belçikalı yardım görevlisi Olivier Vandecasteele’nin iadesini istiyordu.

Ancak geçen hafta İranlı rejim muhaliflerinin avukatlarının başvurusu üzerine Belçika Anayasa Mahkemesi, mahkum değişimine izin veren anlaşmayı askıya aldı.

Bu karardan 2 gün sonra Belçikalı STK çalışanı Vandecasteele, İran tarafından 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.