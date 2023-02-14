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Haberler BBC Dünya Belçika ve Almanya’nın depremzedelere vereceği ‘hızlı vize’ çok da kolay olmayacak
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Belçika ve Almanya’nın depremzedelere vereceği ‘hızlı vize’ nasıl olacak?

Belçika ve Almanya’nın, Türkiye’deki depremzedelere tanıdığı “hızlı vize” hakkının, bürokratik engeller nedeniyle istenilen süratte hayata geçirilemeyeceği belirtiliyor.

Belçika ve Almanya’nın depremzedelere vereceği ‘hızlı vize’ çok da kolay olmayacak
BBC TÜRKÇE

Yusuf Özkan / Lahey

Belçika ve Almanya’nın, Türkiye’deki depremzedelere tanıdığı “hızlı vize” hakkının, bürokratik engeller nedeniyle istenilen süratte hayata geçirilemeyeceği belirtiliyor.

Belçika medyasına göre, bütün eşyaları enkaz altında kalan depremzedelerden, Schengen vizesi alabilmeleri için neredeyse bir “belge dağı” isteniyor.

Bu nedenle büyükelçilik ve konsolosluklar ne kadar hızlı haraket ederse etsin, deprem vizesinin çıkması yine de haftalar, hatta aylar alacak.

Kahramanmaraş depreminin ardından Almanya ve Belçika, depremden etkilenen Türk vatandaşları için vize kolaylığı kararı almıştı.

Bu ülkelerdeki yakınları tarafından bakımı üstlenilen depremzedelere 3 aya kadar vize verilecek.

Vize kolaylığı kapsamında, halen Belçika’da bulunan ve vizesi sona eren depremzedeler, vizelerini uzatabilecek. Türkiye’de evleri yıkılanlar ise, bir süre daha dönmek zorunda kalmayacak.

Ancak, Belçika’da yayımlanan Nieuwsblad gazetesine göre, Türkiye’den Avrupa’daki yakınlarının yanına gelmek isteyen depremzedeler için durum sanıldığı kadar kolay olmayacak.

Depremzedelerin hızlı vize uygulamasından yararlanabilmesi yararlanabilmesi için haftalar gerekiyor.

Belçika Göçmenlik Bürosu (DVZ), Türkiye’den Belçika’daki yakınlarının yanına gelmek isteyen depremzedeler için “yanlış beklentiler yaratmak da istemediğini” vurguluyor.

DVZ, vize başvurularını işleme koymak için yeterli süreye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Normalde yaklaşık 3 ay süren vize işlemleri, depremzedeler için birkaç haftaya indirilecek. Belçika ve Almanya bunun için yeterli personel takviyesine hazırlık yapıyor.

Ancak Belçika medyasına göre, depremzedeler için asıl sorun bu süre değil, bürokratik engeller olacak.

Avrupa’daki yakınlarının yanına gitmek isteyen deprem mağdurlarının öncelikle konsolosluklara giderek bizzat vize başvurusu yapmaları gerekiyor.

Belçika’ya gelmek isteyen bir kişinin, Gaziantep Başkonsolosluğu deprem nedeniyle kapalı olduğu için Ankara, İstanbul ya da Antalya'ya gitmesi gerekiyor.

Depremzedelerden aynı belgeler istenecek

Nieuwsblad gazetesine göre, asıl sorun da bu aşamada başlıyor.

Depremzedelerden vize başvurusu için başta geçerli bir pasaport olmak üzere, seyahat sağlık sigortası, geçim ve barınma araçlarına ilişkin belgeler ile kalış amacına ilişkin çok sayıda evrak isteniyor.

Belçika hükümetine göre, depremzedeler için vize başvurusunda içerik değişikliği olmayacak. Normalde Schengen vizesi için başvuran bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından istenen belgeler, depremzedeler için de zorunlu olacak.

Tüm eşyaları enkaz altında kalan depremzedeler, vize alabilmek için konsolosluk ya da büyükelçiliklere bir tomar belge teslim etmek zorunda.

Bu evrakları toplamanın da, her şeyini kaybeden depremzedeler açısından haftalarca sürebileceği, dolayısıyla “hızlı vizenin”, sanıldığı kadar da hızlı olmayacağı vurgulanıyor.

Suriyeli depremzedeler için durum daha daha zor. Avrupa Birliği’nin (AB) Şam hükümeti ile olan gerilimi nedeniyle, Suriyeli depremzedeler, Schengen vizesi başvuruları için Lübnan’ın başkenti Beyrut’a gitmek zorunda.

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