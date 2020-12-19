Belçika'ya girenlerden negatif Kovid-19 testi istenecek

AA

Belçika hükümetinin aldığı yeni karara göre, seyahatlerin artabileceği Noel tatili döneminde sonra yeni bir salgın dalgasının engellenmesi amacıyla 25 Aralık'tan itibaren Belçika'ya seyahat eden kişilerin negatif Kovid-19 testi ibraz etmesi gerekecek.

Kırmızı bölge olarak gösterilen yerlerden gelip negatif sonuçlu test sunamayanlar ülkeye alınmayacak. Test sonucu göstermeyenlerin uçak ve tren gibi ulaşım araçlarına alınmasına izin verilmemesi talep edilecek.

Avrupa Birliği'nin (AB) risk haritasında AB'nin neredeyse tamamı yüksek risk içeren kırmızı bölge olarak tanımlanıyor. AB dışında kalan ülkeler de kırmızı bölge olarak gösteriliyor. Belçika, sadece mecburi gerekçelerle ülkeye seyahat edilmesine izin veriyor.

Belçika'da yaşayan ancak 48 saatten fazla ülke dışında kaldıktan sonra dönenlerin ise en az 7 gün karantinada kalması gerekecek. Belçika'da ikamet edenlerin negatif test sonucu vermesine gerek olmayacak.

Belçika'da ekim ayında hızla artan vaka sayıları günlük ortalama 15 bine kadar çıkmış, en yüksek sayı 27 Ekim'de 22 bin olarak kaydedilmişti. Ekimden beri devam eden gece sokağa çıkma yasağı, restoran, bar ve kafelerin kapatılması, evden çalışma zorunluluğu gibi tedbirlerle bu sayı 2 binlere kadar indi. Ancak son günlerde sayılar yeniden artmaya başladı ve 2 bin 400'e çıktı.