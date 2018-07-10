Samuel Umtiti, Belçika ile oynanan yarı final karşılaşmasında 51. dakikada attığı golle Fransa'yı tarihinde 3. defa Dünya Kupası finaline taşımayı başardı. Kamerun kökenli Fransız yıldız futbolcu, Fransa 1. Ligi takımlarından Lyon'da geçirdiği 5 sezonda dikkat çekici bir performans sergiledi. Burada 170 resmi maça çıkan ve Fransa Kupası'nı kazanan 24 yaşındaki savunmacı, ardından 2016'da 25 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle Katalan devi Barcelona'nın yolunu tuttu. Barcelona'da iki sezonda 1 La Liga, 2 Kral Kupası ve 1 İspanya Süper Kupası kazanan yıldız stoper, 83 maçta fileleri 2 kez havalandırdı.

TÜRKİYE'DE DİKKAT ÇEKTİ

Fransa'ya Dünya Kupası finalini getiren isim olan Samuel Umtiti, Türkiye'de düzenlenen 2013 U20 Dünya Kupası'nda Fransa ile şampiyonluk yaşamıştı. O turnuvada 260 dakika sahada kalan Umtiti, takımına önemli katkıda sağlamıştı. Uruguay'ı finalde penaltılarla yenen Fransa U20 Milli Takımı, şampiyonluğa ulaşmıştı.

3. SAVUNMACI OLDU

Umtiti, Marius Tresor ve Lilian Thuram'ın ardından Fransa'nın Dünya Kupası yarı finallerinde gol atan 3. savunma oyuncusu oldu. Bununla birlikte Horozlar'ın organizasyon tarihinde yarı finallerinde attığı son 6 golün 4'ünü savunmacılar kaydetti.

'İNANILMAZ GURURLUYUM'

Gecenin kahramanı Umtiti, maçın ardından şöyle konuştu: "Gerçekten çok çalıştık. Beraber başardık. İnanılmaz gururluyum. Golü atmak benim payıma düşendi. Bu akşam büyük bir mücadele verdik. Finale çıkmak için bu gerekiyordu."

KORNERDEN GOL REKORU KIRILDI

Fransız yıldız Umtiti’nin attığı kafa golüyle birlikte, Rusya'daki Dünya Kupası'nda toplamda 26 kez kornerden gol atılmış oldu. Bu sayı, 1966 yılından beri düzenlenen turnuvalarda bu alanda rekor olarak kayıtlara geçti.