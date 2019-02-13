Belçika’da işçi sendikalarının aldığı karar üzerine yarın günü 1 günlük greve yapılacak. İş yerleri, özel şirketler ve idari kurumlar dahil ülke genelinde tüm sektörler genel grevden etkilenecek.

Belçika Hava Trafiği Kontrol Kurumunda bugün saat 22.00’de greve başlayacak grev, çarşamba günü saat 22.00’de sona erecek. Kurumun greve dahil olması nedeniyle 24 saat uçuş gerçekleştirilmeyecek.

Sosyalist FGTB, Hristiyan CSC ve Liberal CGSLB sendikaları yaptıkları ortak açıklamada, taleplerinin karşılık bulmaması halinde grevin sürdürüleceği belirtildi. Brüksel Havayolları şirketi, 222 uçuşu iptal ederek, 16 bin yolcusuna geri ödeme veya biletlerini erteleme önerisinde bulundu.

Türk Hava Yolları'ndan da bugün yapılan açıklamada; "Değerli yolcularımızın dikkatine; Belçika'da yapılan ulusal grev nedeniyle 13 Şubat 2019 tarihli Brüksel seferlerimiz iptal edilmiştir." duyurusunda bulunuldu.