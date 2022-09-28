Belçika’da saldırı hazırlığındaki aşırı sağcı gruba baskın: 1 ölü

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Yusuf Özkan, Lahey

AFP

Belçika’nın Anvers kentinde "terör amaçlı saldırı hazırlığında oldukları ve yasa dışı silah ticareti yaptıkları" gerekçesiyle aşırı sağcı bir gruba yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi öldürüldü.

Belçika medyasına göre, federal savcılığın emriyle, Merksem, Zandvliet, Anvers, Deurne, Berchem, Kasterlee ve Ghent'te aşırı sağcı grup üyelerine ait 10 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Anvers'e bağlı Merksem ilçesindeki bir eve yapılan baskın sırasında, içeriden polise ateş açıldı.

Savcılık sözcüsüne göre, çatışma sırasında bir bina sakini öldürüldü. 36 yaşındaki erkeğin aşırı sağ grubun üyesi olduğu, aynı zamanda bir atıcılık kulübüne de üye olduğu açıklandı.

Belçika medyasına göre, öldürülen kişi, silah ve askeri malzeme merakıyla bilinen 36 yaşındaki Yannick V. Altın ve gümüş tüccarı olan Yannick V., sosyal medyada kendisini "egemen vatandaş" olarak tanıtıyor. Egemen vatandaşlar, Belçika’da radikal hükümet karşıtı bir hareket.

Yannick V., sosyal medya paylaşımlarında toplumun ve sistemin dışına çıkmayı ve komplo teorilerini savunuyordu.

Çatışmanın ardından bölge abluka altına alındı ve patlayıcı imha ekipleri sevkedildi.

Savcılık ve polisin faaliyetlerini denetleyen P komitesi de olayla ilgili inceleme başlattı.

Aşırı sağcılara yönelik diğer ev baskınlarında çok sayıda yasa dışı silah ele geçirildiği bildirildi.

Savcılık sözcüsü, aşırı sağcı grubun, ilerleyen bir süreçte terör saldırısı planladığı şüphesiyle operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonların Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne’a yönelik kaçırma girişimiyle hiçbir bağlantısı bulunmadığı da açıklandı.