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Belçikalı aşırı sağcı firari askerin hedefinde bir caminin bulunduğu ortaya çıktı

Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak ortadan kaybolan ve 5 gündür devam eden operasyona rağmen bulunamayan aşırı sağcı askerin, bir camiyi hedef alma planı bulunduğu bildirildi.

Belçikalı aşırı sağcı firari askerin hedefinde bir caminin bulunduğu ortaya çıktı
AA

Belçika basınındaki haberlerde, Jürgen Conings isimli 46 yaşındaki askerin, ortadan kaybolmadan önce kendisi gibi aşırı sağ görüşlere sahip bir başka asker arkadaşına Maasmechelen kentindeki bir camiye saldırı düzenleme planını paylaştığı belirtildi.

Belçikalı yetkililer, bu durum nedeniyle camilerde güvenlik önlemleri almış durumda. Daha önce firari askeri bulmak için yürütülen operasyonun yapıldığı Limburg bölgesinde bazı camiler önlem amaçlı kapatılmıştı. Bazı camiler ise güvenlik önlemleri altında ibadete açık tutuluyordu. Bölgedeki okullardan ise kapılarını kilitli tutmaları istenmişti.

Conings'in daha önce de Belçika'nın Kovid-19 tedbirlerinin koordinasyonunu yürüten virolog Marc Van Ranst'ı tehdit ettiği açıklanmıştı. Geçmişte de bazı grupların hedefinde bulunan Van Ranst ve ailesi, güvenli bir yere götürülmüştü.

Polis kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Conings'in hafta başında birçok silahla ortadan kaybolmadan önce Van Ranst'ın evinin bulunduğu bölgede iki saat geçirdiği, daha sonra bölgeden ayrıldığı aktarıldı.

"Çok iyi eğitimli bir asker" olduğu kaydedilen Jürgen Conings'in salı günü anti tank roketlerini içeren bazı ağır silahları birliğinden çalarak kaçtığı açıklanmıştı. Conings'i arama çalışmaları, 400 kadar polis ve askerin katımıyla Limburg'daki 12 hektarlık bir ormanlık alanda devam ediyor.

Daha önce Belçika ordusunda Irak, Afganistan ve Kosova gibi yerlerde görev yapan radikal görüşlü askerin izine henüz rastlanamadı. Bugüne kadar sadece Conings'in aracı bulundu. Kapıları açılınca aktive olacak şekilde hazırlanan patlayıcı düzeneği yerleştirilmiş araçta, 4 anti tank roketi ele geçirildi.

Conings'in, Belçika ordusundaki 30 askerle aşırı sağ gruplara yakınlığından dolayı "terör tehdidi" oluşturduğu gerekçesiyle gözlem altında tutulduğu ortaya çıkmıştı. Buna rağmen böyle bir askerin silahlara nasıl eriştiği ve orduda hala nasıl görev yapabildiği eleştiri konusu olmuştu.

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