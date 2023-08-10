Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Belçikalı bilim insanları balık hafızasından yola çıkarak bunamaya karşı tedavi geliştiriyor

        Belçikalı bilim insanları balık hafızasından yola çıkarak bunamaya karşı tedavi geliştiriyor

        Belçika'nın KU Leuven Üniversitesinden araştırmacılar, yaşlı balıklara kanser tedavisinde kullanılan "Dasatinib" ve genellikle alerjiler için reçete edilen "Quercetin" ilaçlarını uygulayarak, beyinlerindeki yaşlanmayı durdurabildiklerini keşfetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balık hafızasından yola çıkıldı! Bunamaya karşı tedavi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yerel basına göre, KU Leuven'den araştırmacılar, yaşam döngülerini dört ila altı ay içinde tamamlayan "Afrika turkuaz killifish" türü balıklar üzerinde deney yaptı.

        Boyama yöntemiyle yaşam döngüsünün sonuna yaklaşmış balıkların beyinlerinde çok sayıda hastalıklı ve yaşlı hücre tespit eden araştırmacılar, Dasatinib ve Quercetin'i karıştırarak bu balıklara bir hafta boyunca uyguladı.

        Araştırmacı Jolien van Houcke, süreç sonunda yaşlı balıkların beyin hücrelerinde yenilenme tespit ettiklerini duyurdu.

        Van Houcke, şunları ifade etti: "Bu kısa tedaviyle bile yaşlanan hücrelerin yüzde 30'unu ortadan kaldırabildik. Beyni gençleştirmekle kalmadık, beynin onarım kapasitesini de artırdık. Tedaviden sonra balık, yaralanma veya hastalıktan sonra beyin onarımı için gerekli olan yeni sinir hücrelerine dönüşebilen daha fazla bölünen kök hücrelere sahipti."

        Alzheimer ve demans hastalıkları henüz tedavi edilemiyor ancak çalışmalar sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 5 asker şehit oldu!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        Kavgayı ayırmak istedi! Araya girdi öldü!
        57 ile yeni vali atandı
        57 ile yeni vali atandı
        Havada kademeli tavan fiyat
        Havada kademeli tavan fiyat
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        İsale hattı patladı! Köpeğiyle havaya fırladı!
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Tatil yolunda kahreden kaza! Baba ile kızı ağlattı!
        Ünlüler Ortakent'te
        Ünlüler Ortakent'te
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        6 numara geliyor! Kanat transferi de yolda
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        Marmara ve Karadeniz'de sağanak
        "Herkese kimlik soramam"
        "Herkese kimlik soramam"
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        'Barbie' Lübnan'da yasaklandı
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Şenol Güneş'ten flaş itiraf!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Malinovskyi transferinde flaş gelişme!
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        Hissedilen mevsim sayısı ikiye yükseldi
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Risk sürüyor
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        İlk haftanın hakemleri belli oldu!
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        Siverek'te zincirleme kaza: 3 ölü, 11 yaralı
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu
        AK Parti'de kongre tarihi belli oldu