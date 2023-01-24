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Belçikalı kadından yağ aldırma ameliyatı sonrası hastane ve doktora suç duyurusu

Belçika'dan gelen 38 yaşındaki Helveh Assakereh, yağ aldırmak için Bahçelievler'de özel bir hastanede operasyon yaptırdı. Ameliyat sonrası 3 ay boyunca idrarını tutamayan Assakereh'in, vücudundaki morluklar da geçmedi. Assakereh'in Avukatı Cihan Esin, maddi ve manevi zararların karşılanması için dava açtı. Esin, "Hastanedeki yetkili ve doktorla arabulucu toplantısı yaptık. Hiçbir şekilde suçlamayı kabul etmedi. Taksirle yaralamadan dolayı suç duyurusunda bulunduk. Ağustos ayından beri kendisini eve kapattı, psikolojik olarak çok yıprandı" diye konuştu. Hastane ve doktor ise suçlamalarla ilgili açıklama yapmadı

Belçikalı kadından yağ aldırma ameliyatı sonrası hastane ve doktora suç duyurusu
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DHA

Belçika vatandaşı Helveh Assakereh, geçtiğimiz yıl turistik gezi için ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Assakereh, Bahçelievler'de özel bir hastanede 29 Nisan 2021 tarihinde estetik cerrah İ.A. tarafından yağ aldırma ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyattan bir gün sonra taburcu oldu. Assakereh, ameliyattan sonra idrarını kontrol edemediği, vücudundaki morlukların geçmediği, psikolojik sorunlar yaşamaya başladığını iddia etti. Assakereh, hastane ve doktor hakkında hukuki süreci başlatarak, ülkesine döndü. Assakereh'in avukatı Cihan Esin, ameliyatın hatalı olduğuna ilişkin Belçika ve Fransa'daki hastanelerden alınan raporlar olduğunu belirterek, Bakırköy Nöbetçi Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Esin, maddi ve manevi zararın giderilmesini talep etti.

AMELİYAT İÇİN 8 BİN EURO ÖDEDİ

Avukat Cihan Esin, Assakereh'in ameliyat için yaklaşık 8 bin euro ödediğini belirterek, "Yağ aldırma ameliyatından sonra yüzüne de 'ip askı' denilen bir işlem yapılıyor. Ameliyattan birkaç gün sonra vücudunda dezenformasyon meydana geliyor. Doktorlara danıştık belki geçer diye. Üzerinden çok uzun zaman geçtikten sonra, hala kalıcı izler kaldı. Hem hastanenin hem doktor hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan savcılığa sevk edilmesini talep ettik. Müvekkilimin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak muayenesi sonrası verilecek raporla, 8 bin euronun iadesi için tüketici mahkemesine de dava açtık. Müvekkilim Belçika vatandaşı olduğu için, ülkesine geri döndü. Ülkesinden rapor alınmasını talep ettim. Belçika ve Fransa'dan rapor aldı. Raporlarda ameliyatın hatalı olduğu tespiti yapılıyor. O raporları da dosyaya sunacağız" dedi.

"TAKSİRLE YARALAMADAN DOLAYI SAVCILIĞA SEVK EDİLMESİNİ TALEP ETTİK"

Avukat Esin, müvekkilinin 2-3 ay boyunca idrar kaçırma sorunu yaşadığını iddia ederek, "Vücudunun bir bölgesinden fazla yağ alınmış, bir bölgesinde de hiç alınmamış. Dolayısıyla vücudunda dengesizlikler ortaya çıkıp, kalıcı hasarlar meydana gelmiş. Bacak ve bel bölgesinde kalıcı hasarlar oluşmuş. Hastanedeki yetkili ve doktorla arabulucu toplantısı yaptık. Hiçbir şekilde suçlamayı kabul etmedi. Bir ay daha beklemesi, uçağa binmemesi gerektiğini söyledi. Zaten müvekkilim uçağa binmemişti. Kendisi iyi bir doktor da olabilir fakat, doktorluk mesleğine aykırı olacak şekilde özen ve yükümlülüğünü yerine getirmediği için, taksirle yaralamadan dolayı suç duyurusunda bulunduk. Ağustos ayından beri kendisini eve kapattı, psikolojik olarak çok yıprandı"diye konuştu.

Hastane ve doktor ise suçlamalarla ilgili açıklama yapmadı.

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