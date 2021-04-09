Belçika’nın yeşil alanlarında gizlenen ahşap dev heykeller ilgi çekiyor

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Boom kasabası yakınlarındaki De Schorre parkında bulunan ve masallardaki karakterlere benzeyen 7 büyük ahşap heykeli, Danimarkalı sanatçı Thomas Dambo tasarladı.

İnternet sitesindeki tanıtımında kendini "geri dönüşüm sanatçısı" olarak tanımlayan Dambo'nun 2019'daki bir müzik festivali için hazırladığı heykeller geri dönüşümün önemine dikkati çekmek için atık raflar, kopmuş ağaç dalları ve eski paletler gibi malzemelerle hazırlandı.

Bölge halkına hediye edilen folklorik karakterli heykeller için gerekli malzemenin toplanmasında, Danimarkalı sanatçıya yaklaşık 200 kişi yardım etti.

Heykellerin boyu 7 ile 18 metre arasında değişiyor. Tamamlanması 25 hafta süren heykellerin yapımında Dambo'yla 15 kişilik bir ekip çalıştı.

Danimarkalı sanatçının heykelleri, festival zamanından beri ormanlık alanda sergilenmeye devam ediyor. Belçika'nın birçok yerinden çok sayıda ziyaretçi, heykelleri görmek için Boom kasabasına geliyor. Sanatçının ABD, Çin, Avustralya, Brezilya ve Meksika gibi dünyanın başka birçok yerlerinde benzer eserleri bulunuyor.