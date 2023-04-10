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Haberler Gündem 3. Sayfa Belediye aşevi aracının çarptığı çocuk kurtarılamadı
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Manisa'da belediye aşevi aracının çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde belediye aşevine ait aracın çarptığı 5 yaşındaki Elif Seyran Kulçak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Belediye aşevi aracının çarptığı çocuk kurtarılamadı
DHA

Manisa'da, belediye aşevi aracının çarptığı Elif Seyran Kulçak (5) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Turgutlu ilçesi İstasyonaltı Mahallesi Sedef Sokak'ta meydana geldi. S.Ç.'nin kullandığı Turgutlu Belediyesi Aşevi'ne ait resmi plakalı panelvan araç, sokakta oynayan Elif Seyran Kulçak'a çarptı.

Elif Seyra, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Elif Seyra, hayatını kaybetti. Acı haberi alan yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Polis, minibüsün şoförü S.Ç.'yi gözaltına aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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