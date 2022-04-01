Belediye Başkan yardımcısı görevinden uzaklaştırıldı 0:00 / 0:00

Geçtiğimiz gün Çanakkale Belediye Başkanlığı'na ait hayvan barınağında 2 köpeğin parçalanarak diğer pitbullar tarafından yenmesi ve ertesi gün de başka bir köpeğin ölmesi görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Konuyla ilgili Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; “Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana gelen ve kamuoyuna yansıyan olayı soruşturmak için İçişleri Bakanlığımızca Mülkiye Başmüfettişleri görevlendirilmiştir. Soruşturmanın selameti açısından, soruşturmayı yürüten Mülkiye Başmüfettişleri tarafından, Çanakkale Belediyesi Hayvan Bakım Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet İrfan Mutluay ve Veteriner Müdür Vekili Mustafa Cesur, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 138. Maddesi uyarınca 01.04.2022 tarihinden itibaren görevlerinden uzaklaştırılmıştır” ifadelerine yer verildi.