Belediye başkanı, depreme basın toplantısında yakalandı

Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, depreme toplantıda yakalandı.

Gülpınar, Müzik Şehri Şanlıurfa projesine ilişkin basın toplantısında konuşurken, deprem oldu. Deprem paniğe neden olurken bazı kişiler tekbir getirdi. Bu sırada gazeteciler yaşanan panik anlarını çekmeye çalıştı. Deprem nedeniyle Başkan Mehmet Kasım Gülpınar da toplantıyı yarıda kesip, AFAD İl Müdürlüğüne geçti.