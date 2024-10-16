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        Haberler Gündem Güncel Belediye başkanı, depreme basın toplantısında yakalandı | Son dakika haberleri

        Belediye başkanı, depreme basın toplantısında yakalandı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Malatya merkezli 5.9 büyüklüğündeki depreme basın toplantısında yakalandı. Toplantı salonunda kısa süreli panik yaşanırken, Gülpınar, toplantıyı yarıda bırakıp AFAD İl Müdürlüğüne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 16:29 Güncelleme: 16.10.2024 - 17:09
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        Depreme toplantıda yakalandı
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        Malatya'nın Kale ilçesinde saat 10.46'da 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa'da da hissedildi.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, depreme toplantıda yakalandı.

        Gülpınar, Müzik Şehri Şanlıurfa projesine ilişkin basın toplantısında konuşurken, deprem oldu. Deprem paniğe neden olurken bazı kişiler tekbir getirdi. Bu sırada gazeteciler yaşanan panik anlarını çekmeye çalıştı. Deprem nedeniyle Başkan Mehmet Kasım Gülpınar da toplantıyı yarıda kesip, AFAD İl Müdürlüğüne geçti.

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        #Deprem
        #Malatya
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