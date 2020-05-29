Belediye Başkanı Eroğlu kendisinden istekte bulunan kardeşlere oyuncak götürdü

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AA

Eroğlu, daha önce sokağa çıkma izni sırasında Belediye Parkı'na gelen bir grup çocuğu makamında misafir ederek, onlara ikramda bulunmuştu.

Bu çocuklar arasında bulunan Haktan ve Melek Özden kardeşler de evlerine döndükten sonra video çekerek sosyal medyadan Eyüp Eroğlu'na göndermişti.

Videoyu izleyen Eroğlu, Kemer Mahallesi'nde yaşayan Özden ailesini ziyaret ederek, Melek ve Haktan kardeşlerin oyuncaklarını verdi ve mutluluklarına ortak oldu.

Eyüp Eroğlu, çocuk olmanın "küçük dünyalara sığan büyük mutluluk" anlamına geldiğini vurgulayarak, "Çocuklar gülerse bütün dünya güler. Çocuklarımızın mutluluğu bizimdir. Kızımız ile oğlumuzun güzel isteklerini yerine getirdik, onlarla biz de mutlu olduk. Rabb'im tüm çocuklarımıza hayırlı ve uzun ömürler versin." dedi.

Özden ailesi de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Eroğlu'na teşekkür etti.