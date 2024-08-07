"Üreten Balıkesir" olma yolunda tarımsal destekleri artırmayı hedeflediklerini anlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, "Ege ve Marmara'nın buluşma noktası olan ilimizde bereketli topraklarımızın kıymetini biliyoruz. Çiftçi kardeşlerimizin üretim yaparken maliyetlerini azaltabilmeleri için de elimizden gelen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Özellikle ciddi bir maliyet olan tarımsal sulama hizmetini ücretsiz yaparak üreticilerimizin sırtındaki yükü hafiflettik. Bereketli topraklarımızda hasat heyecanı yaşayan üreticilerimizin sevincini paylaşıyoruz. Çiftçi kardeşlerimiz için en iyi ve ucuz üretim şartlarını sağlamak için canla başla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.