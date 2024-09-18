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        Haberler Gündem Güncel Belediye işçisinin feci ölümü: Ot biçerken takla atan otomobilin altında kaldı | Son dakika haberleri

        Belediye işçisinin feci ölümü: Ot biçerken takla atan otomobilin altında kaldı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, belediye işçisine yol kenarındaki otları biçerken takla atan otomobil çarptı. 31 yaşındaki belediye işçisi Halil Durmaz hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 12:04 Güncelleme: 18.09.2024 - 12:05
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        Bandırma'da Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde seyreden A.N.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

        Takla atan otomobil, yol kenarında otları biçen Bandırma Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli Halil Durmaz'a çarptı. Durmaz ağır yaralandı.

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        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Durmaz, bu sabah hayatını kaybetti.

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        Kazanın ardından gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otomobil sürücüsü A.N.Y., Durmaz'ın ölümünün ardından yeniden gözaltına alındı.

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        #Balıkesir
        #Kaza
        #belediye işçisi
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