Belediye otobüsü, kamyonete çarptı: 2'si ağır, 21 yaralı!

Bursa'da kaza, saat 08.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu Avrupa Konseyi Bulvarı Mutlular mevkiinde meydana geldi. Murat Mutlu, kamyoneti, arızalanınca yolun sol şeridine çekti.
KAMYONETE ÇARPIP BAHÇEYE SAVRULDU
DHA'da yer alan habere göre bu sırada arkadan gelen belediye otobüsü, kamyonete çarpıp, yol kenarındaki bahçeye savruldu.
2'Sİ AĞIR 21 KİŞİ YARALANDI
Kazada otobüs şoförü dahil, 2'si ağır 21 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan otobüs şoförü ile bir yolcunun durumunun ağır olduğu bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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