Belediye otobüsünde ilginç anlar: Ne yaptılarsa uyanmadı, devreye polis girdi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsünde sızan yolcu bir türlü uyandırılamayınca devreye polis girdi. Polisin, "Günaydın. Otel parası alacağız" diyerek uyandırdığı genç, otobüsten indirildi.
Giriş: 26.08.2024 - 17:06 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:08
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İzmit'te belediye otobüsünde ilginç bir olay yaşandı.
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İzmit Doğu Kışla mevkisinde 70 numaralı halk otobüsünde bir yolcu koltukta sızdı. Vatandaşların uyandırmaya çalıştığı yolcu bir türlü uyanmadı.
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Şoförün ve yolcuların bütün uğraşlarına rağmen uyanmayan genç için polis ekiplerine haber verildi.