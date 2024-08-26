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        Haberler Gündem Güncel Belediye otobüsünde ilginç anlar: Ne yaptılarsa uyanmadı, devreye polis girdi | Son dakika haberleri

        Belediye otobüsünde ilginç anlar: Ne yaptılarsa uyanmadı, devreye polis girdi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye otobüsünde sızan yolcu bir türlü uyandırılamayınca devreye polis girdi. Polisin, "Günaydın. Otel parası alacağız" diyerek uyandırdığı genç, otobüsten indirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 17:06 Güncelleme: 26.08.2024 - 17:08
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        İzmit'te belediye otobüsünde ilginç bir olay yaşandı.

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        İzmit Doğu Kışla mevkisinde 70 numaralı halk otobüsünde bir yolcu koltukta sızdı. Vatandaşların uyandırmaya çalıştığı yolcu bir türlü uyanmadı.

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        Şoförün ve yolcuların bütün uğraşlarına rağmen uyanmayan genç için polis ekiplerine haber verildi.

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        Otobüse gelen polis, genci "Günaydın. Otel parası alacağız. Gel, gir koluma. Gel bir elini yüzünü yıkayalım" diyerek uyandırdı.

        Polisin otobüsten indirdiği genç, sağlık ekiplerine teslim edildi.

        #kocaeli
        #Belediye otobüsü
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