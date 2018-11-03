Belediye Vanspor - Bergama Bld. rakamlar

Türkiye 3.Lig 2.Grup maçında Belediye Vanspor ile Bergama Bld., 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Belediye Vanspor 17 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Bergama Bld. 9 puanda ve 15. sırada. Belediye Vanspor son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Bergama Bld. son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 444 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Belediye Vanspor kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Bergama Bld. sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Belediye Vanspor son haftadaki Çorum Belediyespor müsabasında 1-2 yenildi.

Bergama Bld. ise 24 Erzincanspor karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 4 beraberlik, alan Belediye Vanspor, 7 gol attı ve 6 gol yedi.

Bergama Bld. ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Bergama Bld., 5 gol atarken 9 gol yedi.

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