Belediyeler için bakanlıktan müfettiş incelemesi

Vali Yırık, söz konusu olayda Elazığ'dan da üç beledinin isminin geçtiğini belirterek, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Vali Yırık, açıklamasında şunları söyledi: "Malumunuz Yeşiyurt belediyesi ile başlayan ve insanların özellikle belediyelerin birtakım dernekler vasıtasıyla protokol yaparak onları eğitim, kültür, sosyal bir faaliyet amacıyla yurt dışına hususi damgalı pasaport çıkartmak suretiyle götürdüklerine ve bu insanların buradan dönüş yapmadıklarına şahit olduk, maalesef. Bu süreçte, bu şekilde anılan 3 belediyemiz oldu. Arıcak, Baskil ve Akçakiraz belediyelerimiz. Bununla alakalı döküman anlamındaki tüm tespitlerimizi gerçekleştirdik. İçişleri bakanlığımız önümüzdeki hafta, en kısa süre içerisinde, bu konuyla alakalı, konunun ilgilileri, mesulleri kimlerdir ve suçları nelerdir, karşılığı nedir şeklinde konuyla ilgili mülkiye müfettişleri vasıtasıyla araştırma yapılacak. Sorgulanacak ve sonuçlanacak inşallah. Şuanda bizde el çektirme söz konusu değil. Malatya'da olduğunu biliyorum. Ama elbette bu işlemin sürecinde kimin ne kadar kusuru varsa, o kusurun karşılığı hangi idari yaptırım işlemini gerektiriyorsa onlar da yapılacak. Devlette hiçbir şey asla olumsuz birtakım şeyler gizli kalmayacak ve suçu işleyenler onun cezasını bireysel olarak görecek" dedi.