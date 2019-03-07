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Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam Belediyelerde yeni dönem genelgesi 81 ile gönderildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum imzasıyla yayımlanan, belediyelerin 7 gün 24 saat esasına göre hizmet vermesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi.

AA